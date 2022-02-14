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Aldığı mektupla köy öğrencilerinin hayatına dokunmaya başladı - Son Dakika

Aldığı mektupla köy öğrencilerinin hayatına dokunmaya başladı

14.02.2022 11:52

Tiyatro eğitmeni Koray Akyıldız, 2 yıldır hayırseverlerden topladığı yardımları Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki 115 köy okulunda eğitim gören öğrencilere ulaştırdı.

Tiyatro eğitmeni Koray Akyıldız, 2 yıldır hayırseverlerden topladığı yardımları Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki 115 köy okulunda eğitim gören öğrencilere ulaştırdı.

İstanbul'da yaşayan tiyatro eğitmeni 28 yaşındaki Akyıldız, 2 yıl önce Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde köy okulunda görev yapan bir öğretmenden aldığı mektup üzerine harekete geçerek, çevresinden topladığı yardımları okula ulaştırdı. O günden sonra da "Dünyayı sevgi kurtaracak" sloganıyla başlattığı çalışmasını sürdüren Akyıldız, bu süre zarfından Anadolu'nun çeşitli illerindeki 115 köy okulundaki 6 bin öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımlarını ulaştırdı.

Akyıldız, son olarak topladığı yardımları Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akdoğan İlkokulunda eğitim gören öğrencilerine dağıtarak, buradaki öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı.

Koray Akyıldız, AA muhabirine, hayırseverlerden topladığı yardımları öğrencilere ulaştırmanın kendisi için anlatılamaz bir mutluluk olduğunu söyledi.

Bu yardım hareketinde insanların da büyük duyarlılık gösterdiğini aktaran Akyıldız, "Bu işe başlamadan önce de ben bir çok köy okuluna giderek öğrencilere gönüllü olarak tiyatro öğretiyordum ve onlarla etkinlik yapıyordum. İlk olarak Halfeti ilçesi Macunlu Köyünde bir anasınıfı öğretmenin mektubu ile başladım. O dönemde Halfeti Kaymakamı ile görüştüm ve orada yaklaşık olarak 45 köy okulu ile 3 bine yakın öğrenciye yardım ulaştırdım. Hayırseverler ile üniversitelerin sosyal sorumluluk projelerinde görev alan arkadaşlar bana ulaşarak bu sevgi seline katkıda bulunmak istiyorlar. Hatta kendileri de gelip burada katılarak çeşitli etkinlikler ile sanatsal faaliyetler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gönül sevgisi ücretle yapılacak bir şey değil"

Koray Akyıldız, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak çalıştığını anlatarak, "Bu tamamen gönül işi biliyorsunuz, gönül işinde para olmaz, ben sosyal medya üzerinden hayırseverlere ve üniversitedeki arkadaşlara ulaşarak ihtiyaç listesini gönderiyorum onlarda yardımda bulunuyor daha sonra köy öğrencileri ile bu yardımları buluşturuyoruz." dedi.

Akdoğan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Hüseyin Ekici de gelen yardımların öğrencileri çok mutlu ettiğini aktararak, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çocukların gözlerinde o mutluluğu okuduk resmen, kırsaldaki bütün okulların ihtiyaçlarının karşılanması için destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim." diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Mustafa ise kendisine gelen hediyelere çok sevindiğini belirterek, teşekkür etti.

Aldığı mektupla köy öğrencilerinin hayatına dokunmaya başladı
Aldığı mektupla köy öğrencilerinin hayatına dokunmaya başladı
Aldığı mektupla köy öğrencilerinin hayatına dokunmaya başladı

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Şanlıurfa, İstanbul, Adıyaman, Tiyatro, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aldığı mektupla köy öğrencilerinin hayatına dokunmaya başladı - Son Dakika


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