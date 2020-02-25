Bir okulun atıl alanı hobi bahçesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir okulun atıl alanı hobi bahçesi oldu - Son Dakika

Bir okulun atıl alanı hobi bahçesi oldu

6 saat önce

Trabzon'da başlatılan 'Toprak ve tarım sevgisi' projesi ile bir okulun atıl alanı hobi bahçesine çevrildi.

Bir okulun atıl alanı hobi bahçesi oldu, System.String[]

Trabzon'da başlatılan 'Toprak ve tarım sevgisi' projesi ile bir okulun atıl alanı hobi bahçesine çevrildi.


Akçaabat Ziraat Odasının 2018 yılında başlattığı 'Toprak ve tarım sevgisi' projesi ile öğrenciler tarımla ve çiftçilerle buluşturuluyor. Proje kapsamında birçok okulda eğitim gören öğrencileri sera, solucan tesisi, kivi bahçesine getiren Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı aynı zamanda okul bahçelerinde bulunan atıl alanları ziraat mühendislerinin projelendirmesi ile hobi bahçesine dönüştürüyor.


Ortahisar ilçesindeki Prof. Dr. İhsan Koz İlkokulu bahçesinde minik elleri toprak ve tarımla buluşturmak için marul bahçesi yapıldı.


Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı toprak ve tarım ile buluşturmaya devam ediyoruz. Çocuğun toprağı ve tarımı sevmesi onu tanımasına bağlıdır. Oluşturulan hobi bahçelerinde çocuklar kendi eli marul dikiyor, ıslatıyor, gözetliyor ve hasadını da kendisi yapıyor. Emek veriyor ve karşılığını bizzat kendisi alıyor. Üretim sürecinin tamamında yer alan çocuk için ürün ve emek çok kıymetli oluyor" dedi. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:20 Kaynak: İHA
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