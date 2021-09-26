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Bir olaya sinirlenen koca, binayı ateşe verdi! Çocukları korku içinde o anları izledi - Son Dakika

Bir olaya sinirlenen koca, binayı ateşe verdi! Çocukları korku içinde o anları izledi

26.09.2021 10:41

Aydın'da bir olaya sinirlenen öfkeli koca, gece yarısı ailesinin yaşadığı binayı ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede çevresini sardığı binada yaşayanlar son anda kaçarak hayatlarını kurtarırken ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Mahalleyi sokağa döken yangında evleri yanan bina sakinleri şüpheliden şikayetçi olurken, korku dolu anlar yaşayan ailesi ise evlerinin yanışını gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izledi.

Aydın'ın Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 2387 sokak üzerindeki bir binada yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, gece yarısı bir olaya kızan 45 yaşındaki A.A. isimli şahıs, eşi ve çocukları ile birlikte 5 kişinin yaşadığı eve ateşe verdi.

Öfkeli koca, binayı ateşe verdi! Korku dolu anlar yaşayan çocukları, gözyaşları içinde evlerinin yanışını izledi

AİLE FERTLERİ CANINI ZOR KURTARDI

Kısa sürede alevlerin tüm evi sardığı evde uyumakta olan aile fertleri canlarını zor kurtardı. Bu arada sokak üzerindeki Aydemir Apartmanı'nın en üst katındaki dubleks daireden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

İTFAİYE, UYUYAN SAKİNLERİ UYANDIRIP TAHLİYE ETTİ

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da gece yarısı uykuda olan binadaki diğer evlerde oturan vatandaşları uyandırıp apartmanı tahkiye etti.

Öfkeli koca, binayı ateşe verdi! Korku dolu anlar yaşayan çocukları, gözyaşları içinde evlerinin yanışını izledi

TÜM MAHALLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır'ın da bizzat söndürme çalışmasına katıldığı yangında, itfaiye ekipleri bir yandan merdivenli araçlarla binadaki yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da diğer dairelere sirayet eden alevlere dışarıdan su püskürtme yöntemi ile müdahale edildi. Tüm mahallenin sokağa döküldüğü yangında polis acil sağlık ekipleri tedbir alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede başarılı bir şekilde yangını kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramadan söndürmeyi başardı.

Öfkeli koca, binayı ateşe verdi! Korku dolu anlar yaşayan çocukları, gözyaşları içinde evlerinin yanışını izledi

EVLERİNİ YAKAN ÖFKELİ ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Korku dolu anların yaşandığı olayda, evi ateşe veren A.A. isimli babadan komşuları ve yangından mağdur olan yakınları şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öfkeli şahısın olaydan önce uyuşturucu madde alıp almadığını belirlenmesi için hastaneye götürülerek kan değerlerinin kontrol edileceği öğrenildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE EVLERİNİN YANIŞINI İZLEDİLER

Herkesi şaşkına çeviren olayda, babaları tarafından ateşe verilen evden canlarını zor kurtaran evin hanımı ile oğlu evlerinin yanışını gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izlediler. Tamamen tahliye edilen binanın sakinleri olaydan sonra karakola giderek evi yakan şahıstan şikayetçi oldular.

Bir olaya sinirlenen koca, binayı ateşe verdi! Çocukları korku içinde o anları izledi

İtfaiye, Efeler, Aydın, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir olaya sinirlenen koca, binayı ateşe verdi! Çocukları korku içinde o anları izledi - Son Dakika


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