Bir Otomobilde 12 Kişi
15 dakika önce
İstanbul Şişli'de bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobilde 12 kişi olduğu görüldü.
İstanbul Şişli
'de bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobilde 12 kişi olduğu görüldü.
Olay, saat 21.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt almak için istasyona gelen 34 LPL 49 plakalı otomobile bir düzine insan bindi. Otomobile bagaj kısmına 4 kişi olmak üzere toplamda 12 kişinin bindiğini görenler şaşkına döndü. Akaryakıt alan otomobil, daha sonra Piyalepaşa Bulvarı'ndan çıkarak E-5 karayoluna doğru ilerledi. Adeta servis aracını andıran otomobilin arka ışıklarının da yanmadığı görüldü. 12 kişinin bindiği otomobil adeta kazaya davetiye çıkardı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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