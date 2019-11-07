Son Dakika Haberleri: Bir otomobilde gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bir otomobilde gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi

Bir otomobilde gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi

7 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta 14 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Bir otomobilde gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta 14 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın istihbari çalışmasında bir araçta kaçak telefonlar olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüpheli K.K.'nin kullandığı otomobil belirlenerek durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 14 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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