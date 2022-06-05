Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA

Güzelyalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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