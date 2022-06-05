Bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı, 2 kişi ağır yaralandı

05.06.2022 01:35

İzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyreden 35 AIT 325 plakalı otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açıldı.

Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı, 2 kişi ağır yaralandı
Bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı, 2 kişi ağır yaralandı
Bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı, 2 kişi ağır yaralandı
Bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı, 2 kişi ağır yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güzelyalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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