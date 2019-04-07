Bir Oy Farkla Kazandı, Köyüne Muhtar Oldu

Memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Hamidiye köyüne yaklaşık 4 ay önce yerleşen 25 yaşındaki Can Oruç, 31 Mart seçimlerinde rakibine bir oy fark atarak muhtarlığı kazandı.

ARİF YAVUZ - Memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Hamidiye köyüne yaklaşık 4 ay önce yerleşen 25 yaşındaki Can Oruç, 31 Mart seçimlerinde rakibine bir oy fark atarak muhtarlığı kazandı.



Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamidiye köyünde nüfusun giderek azalması nedeniyle, hazırladığı sosyal projeleri hayata geçirmek amacıyla 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlığa aday olduğunu söyledi.



Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 yıl uzman çavuş olarak görev yaptığını dile getiren Oruç, "Ailevi sebeplerle 4 ay önce, severek yaptığım vazifemi bırakmak zorunda kaldım. Köyümüzün nüfusu 300 ile 400 arasında. Önceki muhtarımız 10 yıl köyümüze hizmet etti, ondan da Allah razı olsun. Köye yerleştikten sonra muhtar olmaya karar verdim. Bana destek veren bütün Hamidiye sakinlerine teşekkür ediyorum." dedi.



Seçim sürecinin kendisi için çok heyecanlı geçtiğini, önceki görevi ve gençliğinin de seçilmesinde etkili olduğunu düşündüğünü belirten Oruç, "Seçimde rakibime 111, bana 112 oy çıktı. Yani bir oy farkla yarışı kazandık." diye konuştu.



Köyde yapmayı planladığı hizmetleri anlatan Oruç, şunları kaydetti:



"İçme suyu şebekesinin yenilenmesi, parke taşı döşeme gibi olağan işlerin yanı sıra düğün salonu ve spor salonu gibi farklı projelerimiz var. Türkiye'de teknoloji sürekli gelişiyor. Köyümüzde internet hizmeti var ama kullanım oranı çok düşük. Köyün çeşitli noktalarına Wi-Fi ağı kurarak, başta gençlerimiz olmak üzere bütün halkımızın ücretsiz internetten faydalanmasını istiyoruz. Çocuklarımız için oyun parkları, aileler için mesirelik alanlar oluşturacağız. İnşallah köyümüze, bizim muhtarlığımızda, teknolojik gelişmelerin yanında birlik ve beraberlik içinde mutlu ve huzurlu 5 yıl yaşatmayı planlıyoruz."



"Sürekli göç veriyoruz"



Köy sakinlerinden 65 yaşındaki Muharrem Koca da Afyonkarahisar'ın en genç muhtarını seçtikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.



Koca, köyde genellikle yaşlıların bulunduğunu belirterek, "Gençlerimiz köyden ayrılıyor, sürekli göç veriyoruz. Köyün işlerini bizden ziyade gençlerin yapması gerek. Yeni muhtarımızın köye, özellikle gençlere daha iyi ve hızlı hizmet getireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Necati Belcan (69) ise yerel seçim sürecinin huzurlu geçtiğini, seçtikleri genç muhtarın devlet tecrübesine güvendiklerini anlattı.



Vatandaşlardan 65 yaşındaki Celal Bozkurt ve 80 yaşındaki Akif Demiralay da uzun zamandan sonra köylerine genç muhtar seçmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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