'Bir Oyuncak da Senden" ekibi köy yollarında - Son Dakika

Hakkari'de 'Bir Oyuncak da Senden" ekibi köy köy dolaşıp çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hakkarili doğa fotoğraf sanatçısı Emin Noyan ve gönüllü ekibi, "Bir Oyuncak da Senden" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile destek sağlayan insanlar sayesinde köy çocuklarına oyuncak, kırtasiye malzemesi, kışlık ayakkabı ve kışlık kıyafeti dağıtarak mutluluklarına ortak oluyor. Şemdinli ilçesinde bulunan Bozyamaç Köyü İlkokulu ve Beyyurdu Köyü İlkokulunu ziyaret ederek çocuklara kırtasiye seti, hikaye kitapları, kışlık ayakkabı ve okul çantası verilerek ihtiyaçlarını karşılayan Emin Noyan ve gönüllüler, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kampanya çerçevesinden sosyal medya aracılığıyla topladıkları malzemeleri otomobilin bagajına yükleyerek köylere giden Noyan ve gönüllüler, çocuklara malzeme dağıtarak onların sevinçlerine ortak oluyor.

Hayırseverlerin kargoyla kendisine gönderdiği oyuncak ve hediyeleri köy köy dolaşarak dağıttıklarını belirten Noyan, "Ben bu çocuklarla bir bağ kurmaya, onların mutluluklarına ortak olmaya çalışıyorum. Projenin amacı her ne kadar oyuncak olsa da elimizden geldiği kadar o çocuklara sevgiyi hissettirmek istiyoruz. Çünkü sevgiyi tatmış bir çocuk kötü olamaz. Sevgiyle büyüyen bir çocuk asla topluma zarar veremez. Sevgi bütün kapıları açar, o çocukların sevgiye mutluluğa ihtiyacı var. Duyarlı insanlardan isteğimiz, bize destek vererek evlerde hiç kullanılmamış ya da az kullanılmış oyuncak, ayakkabı ve kıyafetleri ihtiyacı olan çocuklarımıza ulaştırmak için bize göndermeleridir. Gereken ilgi ve alakayı gösterecekler için şimdiden herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ