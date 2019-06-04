Son Dakika Haberleri: Bir özgürlük sembolünün hikayesi: Tank Adam idam mı edildi, kayıplara mı karıştı?
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Bir özgürlük sembolünün hikayesi: Tank Adam idam mı edildi, kayıplara mı karıştı?

48 dakika önce

Otuz yıl önce Çin'in kanlı Tiananmen baskını sonrası tankların önüne durduğu sırada fotoğraflanan 'Tank Adam'ın sırrı hala çözülemedi.

Bir özgürlük sembolünün hikayesi: Tank Adam idam mı edildi, kayıplara mı karıştı?, System.String[]
Çin Halk Cumhuriyeti'nde daha fazla demokrasi için ülkenin başkenti Pekin'deki Tiananmen Meyda'nında toplanan binlerce göstericiye yapılan kanlı müdahalenin üzerinden 30 yıl geçti.

Çinli yetkililer öncülüğünü üniversiteli gençlerin yaptığı göstericileri dağıtmak için Tiananmen'e 4 Haziran tarihinde birçok tankla birlikte yaklaşık 200 bin asker gönderdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:38 
Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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