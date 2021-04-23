BİR PAKET SİGARAYA SATILAN HİTİT HEYKELİ MÜZEDE SERGİLENİYOR - Son Dakika

BİR PAKET SİGARAYA SATILAN HİTİT HEYKELİ MÜZEDE SERGİLENİYOR

23.04.2021 10:56

AMASYA'da bir ev inşaatı sırasında tesadüfen bulunan Hititlerin Fırtına Tanrısı Teşup heykeli 59 yıldır müzede sergileniyor.

AMASYA'da bir ev inşaatı sırasında tesadüfen bulunan Hititlerin Fırtına Tanrısı Teşup heykeli 59 yıldır müzede sergileniyor. Müze Müdürü Celal Özdemir, heykelin dünyada eşi olmadığını belirterek, "Heykeli bulan, bir paket sigara parasına bir başkasına veriyor. Polis daha sonra bulunca müzeye kazandırılıyor" dedi.

Doğantepe Mahallesi'nde 1962 yılında evine kerpiç döken bir vatandaş tesadüfen bulduğu heykeli bir paket sigara karşılığında bir başka kişiye verdi. Bronz döküm tekniği ile yapılan 21.5 santim boyundaki Hititlerin Fırtına Tanrısı Teşup heykeli olduğu anlaşılan eser, polis tarafından ele geçirilince Amasya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Heykel 59 yıldır müzede sergileniyor.

'MÜZENİN EN KIYMETLİ ESERLERİ'

Amasya Müze Müdürü Celal Özdemir, heykelin, müzenin en kıymetli nadir eserlerinden olduğunu belirterek, "Dünyada şu anda bunun başka bir örneği yok. Özel bir vitrinde sergilemekteyiz. Doğantepe Heykelciği olarak adlandırılan Fırtına Tanrısı Teşup heykelciği bir vatandaşın evini yaparken kerpiç döktüğü sırada tesadüf sonucu buluyor. Daha sonra bir paket sigaraya bunu bir başka vatandaşa veriyor. Emniyet güçlerimiz müzeye kazandırıyor. Heykelimizin en büyük özelliği Hitit İmparatorluğu'na ait şu anda ebadı en büyük heykel diyebiliriz" dedi.

'DÜNYADA EŞİ YOK'

Heykelciğin bronz döküm tekniğiyle yapıldığını kaydeden Özdemir, "Hititler kendilerini bin tanrılı halk olarak adlandırıyorlar. Bunların en önemlisi, baş tanrı Teşup. Çünkü Fırtına Tanrısı olarak yağmuru yağdıran, toprağı bereketlendiren, kıtlığı önleyen dolayısıyla insanlara bol nimet ve ürün veren tanrılardan bir tanesi. Bu şeklide başında sivri kolik serpuşu, gözlerinde renkli taş dediğimiz Lapist Lazuli olması gerekiyor. Kolları da hareketli bunu o günkü dönemde Hitit kral ve kraliçelerin genelde bahar dönemlerinde bu heykeli gezdiriyorlar. Muhtemelen Doğantepe o günkü dönemde Hitit yerleşmesiydi ve tapınağı vardı. Onun için bahar bayramlarında gezdirdikleri heykellerden bir tanesi. Şu anda dünyada bu heykelimizin bir eşi ve benzeri yok, ünik bir eser. Bizim için çok önemli ve müzemizin en ilgi çeken eserlerinden bir tanesi" diye konuştu.

BİR PAKET SİGARAYA SATILAN HİTİT HEYKELİ MÜZEDE SERGİLENİYOR
BİR PAKET SİGARAYA SATILAN HİTİT HEYKELİ MÜZEDE SERGİLENİYOR
BİR PAKET SİGARAYA SATILAN HİTİT HEYKELİ MÜZEDE SERGİLENİYOR
BİR PAKET SİGARAYA SATILAN HİTİT HEYKELİ MÜZEDE SERGİLENİYOR
BİR PAKET SİGARAYA SATILAN HİTİT HEYKELİ MÜZEDE SERGİLENİYOR
BİR PAKET SİGARAYA SATILAN HİTİT HEYKELİ MÜZEDE SERGİLENİYOR

Fırtına, Amasya, Mevla, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİR PAKET SİGARAYA SATILAN HİTİT HEYKELİ MÜZEDE SERGİLENİYOR - Son Dakika


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