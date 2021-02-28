BİR PAYLAŞIMLA 48 BİN TL'LİK DOLABI OLDU!

Takvim'in haberine göre; Demet Özdemir kazancını gayrimenkule yatırıyor. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dönemin adından söz ettiren ünlü isimlerinden biri. Aşk hayatı, oyunculuğu, dansı, giyimi ve daha birçok konuda magazin gündeminin yakından takip edilen ismi olan 28 yaşındaki Demet Özdemir, Acarkent'te kirada oturuyordu. Dizilerden ve marka işbirliklerinden kazandıklarıyla akıllıca yatırım yaparak ev sahibi olan Demet Özdemir, 4 milyon TL'ye Zekeriyaköy'den villa aldı. Reklamlar ve dizi sayesinde yüklü geliri olan Özdemir, giyinme odasındaki raylı dolaba 48 bin TL ödeyerek kavuşmak yerine bu post sayesinde bedavaya sahip oldu.



