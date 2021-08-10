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Bir petrol depolama tesisinin boş tankında patlama - Son Dakika

Bir petrol depolama tesisinin boş tankında patlama

10.08.2021 14:20

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir petrol depolama tesisinin boş tankında patlama oldu.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir petrol depolama tesisinin boş tankında patlama oldu.

Karaduvar Mahallesi'ndeki petrol depolama tesisinin boş tankında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapatarak önlem aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bomba imha ekipleri de bölgede çalışma başlattı.

Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.

Öte yandan, patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Petrol tanklarının yakınındaki bir evde yaşayan ve ismini vermek istemeyen mahalle sakini ise gazetecilere, gece patlama sesine uyandıklarını ve evlerinin içinde patlama olduğunu sandıklarını belirtti.

Patlamanın etkisiyle evlerinin camının kırıldığını anlatan mahalle sakini, şunları kaydetti:

"Uyuyorduk. Birden yataktan fırladık. Hatta eşim bana sarılarak 'korkma' dedi. Yıldırım düştüğünü sandık. Petrol tesisinin köşesinden ateş çıktı. Ateş çıkınca bütün komşular koştu. Evimiz sarsıldı. Sarsıntıdan kapılar açılmış. Evde bazı çatlaklar var. Buzdolabının kapısı bile açılmış. Çok ses çıktı, korktuk. Sanki evimizin içinde olmuş gibiydi. Ağaçlardaki zeytinler sarsıntıdan yere düştü."

Bir petrol depolama tesisinin boş tankında patlama
Bir petrol depolama tesisinin boş tankında patlama
Bir petrol depolama tesisinin boş tankında patlama
Bir petrol depolama tesisinin boş tankında patlama

Patlama, Akdeniz, Mersin, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir petrol depolama tesisinin boş tankında patlama - Son Dakika


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