Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu - Son Dakika Spor

Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu

36 dakika önce

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı oynanırken bir emniyet görevlisi, görme engelli siyah beyazlı taraftara maçı anlattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası bu olay, gecenin en çok konuşulan konusu oldu

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli takıma 3 puanı getiren golü 50. dakikada eski Beşiktaşlı Demba Ba kaydetti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

POZİSYON SIRASINDA HEYECANLANDI

Ancak maç sırasında mücadelenin önüne geçen bir olay yaşandı. Bir polis memuru, doğuştan görme engelli bir taraftara maçı anlattı. Beşiktaşlı taraftarın pozisyon sırasında heyecanlanıp ayağa kalkması dikkatlerden kaçmazken bu video bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, polis memurunu bu hareketinden dolayı tebrik etti.

Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu
Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (9)


Son Dakika

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş için bundan sonrası ızdırap Başakşehir evinde Beşiktaş'a yine kaybetmedi Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 00:30:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]