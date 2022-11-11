Tepki çeken sözleri nedeniyle tutuklanan Cihan Kolivar: Silivri soğuk değil, kalorifer yanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tepki çeken sözleri nedeniyle tutuklanan Cihan Kolivar: Silivri soğuk değil, kalorifer yanıyor

11.11.2022 14:27

"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" ifadeleri nedeniyle 'Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçundan tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın avukatı müvekkilinin, "Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. 'Silivri soğuk' diyorlar ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor, burada yanıyor" dediğini aktardı.

İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklandı.

"EKMEĞİN SAĞLIĞA ZARARLI OLDUĞUNU ANLATMAK İSTEDİM"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Cihan Kolivar, "Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dedi.

"SİLİVRİ SOĞUK DEĞİL, KALORİFERLER YANIYOR"

Kolivar'ın avukatı ise Evrensel'den Meltem Akyol'a konuştu. Avukat Tugay Bek, Kolivar'ın "Ben sadece kendi milletime değil hiçbir millete aptal demem. Benim üzerimden gündem değiştirdiklerini düşünüyorum. Benden önce tutuklanan insanlar da haksız yere tutuklandı, tweet attığı, konuştuğu, şarkı söylediği için. Ben de bu hukuksuzluk silsilenin bir parçası oldum. Ama kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor burada yanıyor" dediğini aktardı.

YORUMLAR
500
Babacan: Cihan Kolivar'ın İfadeleri Nedeniyle Tutuklanması Son Derece Ağır Bir Karar. Birilerini Sürekli Sanık Sandalyesine Oturtarak Hiçbir Yere... Babacan: Cihan Kolivar'ın İfadeleri Nedeniyle Tutuklanması Son Derece Ağır Bir Karar. Birilerini Sürekli Sanık Sandalyesine Oturtarak Hiçbir Yere... Cihan Kolivar'ın ifadesi ortaya çıktı Cihan Kolivar'ın ifadesi ortaya çıktı

Fırıncı, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepki çeken sözleri nedeniyle tutuklanan Cihan Kolivar: Silivri soğuk değil, kalorifer yanıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Parıltılı yaşamıyla gündemden düşmeyen yıldız sporcu cezaevinde tuvalet temizliyor
14:32 Cem Özer yıllar önce Şafak Sezer'le yaşadığı kavgada yaşananları anlattı: Mafya kulağımı çekmeye çalıştı
14:20 Sertap Erener'den sürpriz paylaşım! Eurovision şampiyonları buluştu
14:16 Tepki çeken sözleri nedeniyle tutuklanan Cihan Kolivar: Silivri soğuk değil, kalorifer yanıyor
13:29 İmamoğlu'ndan dava sonrası ilk sözler: Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz
13:22 Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş takipçilerinden tam not aldı
13:16 Davutoğlu'nun İBB'yi ziyaretinde İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti
13:06 Yılanın karnından çıkardığı timsah gündem olmuştu! Kadın bilim insanı konuştu
12:56 8. kattan beton zemine düşen genç kız feci şekilde can verdi
12:15 "İçişleri Bakanı ve İstanbul Emniyet Müdürü kavga etti" iddiasıyla ilgili resmi açıklama: Yalan ve iftiradan ibarettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 15:05:20. #1.12#
SON DAKİKA: Tepki çeken sözleri nedeniyle tutuklanan Cihan Kolivar: Silivri soğuk değil, kalorifer yanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement