Bir psikopatı oynamak isterim!

Kalk Gidelim dizisinde Şakir karakterine hayat veren Alper Saylık, hayalindeki rolü açıkladı. Dizide canlandırdığı birbirinden farklı tiplemelerle beğeni toplayan Saylık, farklı uçlarda karakterleri oynamak istediğini söyledi.



'Rolün büyüğü küçüğü olmaz'



Dizinin iyi gittiğini ayrıca şu sıralar kendisine gelen film tekliflerini değerlendirip senaryo okuduğunu belirten yakışıklı oyuncu, "Rolün büyüğü küçüğü değil, oyuncunun büyüğü küçüğü olduğuna inananlardanım. Bence her rolün bir hakkı vardır ve en iyi şekilde verilmelidir. 'Şakir' karakterine daha ters köşe yapacak bir rol oynamak isterim. Mesela bir psikopatı oynamak çok keyifli olurdu" dedi.