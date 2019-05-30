Bir Ramazan klasiği olan güllaç, pikan ceviziyle daha lezzetli
1 saat önce
Ramazan ayını ortaladığımız bugünlerde; geleneksel Ramazan lezzeti güllaç, iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:09 Kaynak: Bültenler
Sedef İybar, uzun saatler tutulan orucun ardından hafifliği ve lezzetiyle Ramazan sofralarının baştacı olan güllaç tarifini paylaştı.
Malzemeler:
1 litre süt
50 gram krema
Yarım paket güllaç
1 çorba kaşığı gülsuyu
4 çorba kaşığı bal
100 gram pikan cevizi
Hazırlanışı:
Kaynamış sütü ocaktan alır almaz içerisine bal ve krema ekleyin. Güllaç yapraklarını ortadan ikiye kırarak sıcak ballı süt içinde tek tek iyice yumuşatın. (Bu işlemi eldivenle yapmanızı tavsiye ederim)
Güllacın orta kısmına, ufalanmış pikan cevizlerini yerleştirin ve kalan güllaç malzemeniz ile üstünü kapatın. Artan sütü, güllacın her tarafının yumuşak olduğundan emin olana kadar ilave edin.
Üzerini pikan cevizi ile süsleyerek soğumasını bekleyin.
Afiyet olsun.
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