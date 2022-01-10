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Bir saat arayla çıkan 2 hortum seralara zarar verdi - Son Dakika

Bir saat arayla çıkan 2 hortum seralara zarar verdi

10.01.2022 14:17
Bir saat arayla çıkan 2 hortum seralara zarar verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün akşam meydana gelen 2 ayrı hortum seraların plastik örtülerine zarar verdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün akşam meydana gelen 2 ayrı hortum seraların plastik örtülerine zarar verdi. Hortum esnasında evinde olan çiftçi Zühra Acar çok korktuğunu belirterek, "Evi salladı. Kiremitleri sarstı. Öleceğim sandım. Evin altında kalacağım diye korktum. O kadar zor zaman geçirdim, o kadar çok korktum ki sormayın. Elim ayağım, ayaklarım tutuldu kaldı. Ev yıkıldı dedim" diye yaşadığı anları anlattı.

Kumluca'nın Beykonak ve Mavikent mahallelerinde 2 ayrı hortum meydana geldi. İlk hortum saat 19.00 sıralarında Beykonak Mahallesi'nde meydana geldi. Ardından saat 21.30 sıralarında Mavikent Mahallesi'nde ikinci bir hortum çıktı. Meydana gelen hortumlar yaklaşık 50 dekar alanda seraların plastik örtülerine zarar verdi. Bazı seraların da demir aksamına zarar verdi. Sabah olunca sera sahipleri, seraların yırtılan ve yerinden kopan plastik örtülerini tamir etti.

"EV YANACAK DİYE KORKTUM"

Evde yalnız olduğunu ve hortum esnasında çok korktuğunu belirten 65 yaşındaki Zühra Acar, "Akşam saat altı, altı buçuk sırasında ne olduğunu bilemedim. İçerideydim. Pencereleri açıp baktım. Bir şey anlamadım. Evi salladı. Kiremitleri sarstı. Ödüm patladı. Korktum. Öleceğim sandım. Evin altında kalacağım diye korktum. O kadar zor zaman geçirdim, o kadar çok korktum ki sormayın. Elim ayağım, ayaklarım tutuldu kaldı. Ev yıkıldı dedim. Soba yanıyordu. Ev yanacak diye korktum" dedi.

"YER YERİNDEN OYNADI"

Fırtınanın şiddetinden bahseden Tolgahan Çakıcı ise, "Akşam saat 10 civarlarında elektrik direklerindeki tellerden kıvılcım çıktığını gördüm. Ben geldikten sora her şey bitmişti. Bir uğultu çöktü. Yer yerinden oynadı sandım. Sonra seralarımı kontrolüne geldiğimde sera demirlerimin yere yattığını gördüm" diye konuştu.

"9 DÖNÜM SERAM ZARAR GÖRDÜ"

9 dönüm serasının zarar gördüğünü belirten çiftçi Abdullah Turan da, "Benim zarar gören seram 9 dönüm. Akşam saat 06.48 sıralarında oldu. 9 dönümün aşağı yukarı 3 dönümünü rüzgar bastı. Allah'tan gelen bir şey yapacağımız bir şey yok. Şimdi seramın içindeki ürünleri toplatarak kurtarmaya çalışıyorum. Çünkü yağmur yağıyor. Ürünler zarar görür" ifadelerini kullandı.

(Ramazan Sarıkayalı/ İHA)

Bir saat arayla çıkan 2 hortum seralara zarar verdi
Bir saat arayla çıkan 2 hortum seralara zarar verdi
Bir saat arayla çıkan 2 hortum seralara zarar verdi
Bir saat arayla çıkan 2 hortum seralara zarar verdi
Bir saat arayla çıkan 2 hortum seralara zarar verdi
Bir saat arayla çıkan 2 hortum seralara zarar verdi
Bir saat arayla çıkan 2 hortum seralara zarar verdi

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Antalya, Kumluca, Çiftçi, Hortum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir saat arayla çıkan 2 hortum seralara zarar verdi - Son Dakika


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