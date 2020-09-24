Bir saat etrafı kontrol etti, elektrikli motosikleti böyle çaldı - Son Dakika

Bir saat etrafı kontrol etti, elektrikli motosikleti böyle çaldı

KONYA - Konya'da yaklaşık bir saat dükkanın önünde duran motosikleti takip eden şüpheli şahsın motosikleti çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli bir kişi, anahtarı üzerinde bulunan motosikletin kilitsiz olarak durduğunu fark etti. iş yerinin yanında bekleyenleri gören şüpheli şahıs yaklaşık bir saat boyunca çevrede gezerek insanların gitmesini bekledi. Yaklaşık bir saat sonunda motosiklete yaklaşan şahıs binerek olay yerinden uzaklaştı. İş yerinde bulunan bir kişi ise motosikleti götüren şüpheli şahsı görünce peşinden gitse de yetişemedi. İş yeri sahipleri ise kamera görüntülerini alarak şikayetçi oldu.

İş yeri sahibi Hakan Özdemir, "Yaklaşık bir saat buraları kontrol etmiş. Motosiklet burada duruyordu. Burada yaklaşık bir saat oyalanan şahıs önce şarj aletini sökmüş gitmiş. 15-20 dakika sonra tekrar gelmiş motosikleti alarak gitmiş. Yaklaşık bir saat falan komşuları ve etraftakileri kontrol etmiş. Ondan sonra rahatlıkla motoru alıp hızlı hareket ederek bu yönde hareket etmiş. Şikayette bulunduk ama sonucun ne olacağını merakla bekliyoruz. Biz motordan ziyade şahsın yakalanmasını istiyoruz. Motorun bizim için çok bir kıymeti yok ama başkasına zarar vermemesi için şahsın yakalanmasını bekliyoruz" dedi.