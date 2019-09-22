Son Dakika Haberleri: Bir saat önce aldığı otomobili yandı
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Bir saat önce aldığı otomobili yandı

1 saat önce

Mersin'de, yeni alınan ikinci el otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bir saat önce aldığı otomobili yandı, System.String[]

Mersin'de, yeni alınan ikinci el otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Denizhan Günay idaresindeki 33 DOH 06 plakalı otomobilde Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Gülek Boğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün itfaiye ekiplerine otomobili bir saat önce ikinci el olarak aldığını söylediği öğrenildi.

Pozantı, İtfaiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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