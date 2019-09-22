Bir saat önce aldığı otomobili yandı

Sürücünün itfaiye ekiplerine otomobili bir saat önce ikinci el olarak aldığını söylediği öğrenildi.

Alevleri gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Denizhan Günay idaresindeki 33 DOH 06 plakalı otomobilde Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Gülek Boğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin 'de, yeni alınan ikinci el otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

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