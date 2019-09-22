Son Dakika Haberleri: Bir saat önce aldığı otomobili yolda yandı
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Bir saat önce aldığı otomobili yolda yandı

21 dakika önce

Mersin'de 1 saat önce aldığı otomobille yola çıkan şahsın aracı, seyir halinde iken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bir saat önce aldığı otomobili yolda yandı, System.String[]

Mersin'de 1 saat önce aldığı otomobille yola çıkan şahsın aracı, seyir halinde iken yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Denizhan Güney yönetimindeki 33 DOH 06 plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Gülek Boğazı istikametine seyir halindeyken belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracından inerek itfaiye ekiplerini aradı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.


Sürücünün, itfaiye ekiplerine otomobili bir saat önce ikinci el olarak satın aldığını söylediği öğrenildi. - MERSİN

Pozantı, İtfaiye, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:33 Kaynak: İHA
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