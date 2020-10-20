Bir saatlik düğünde takı töreni 40 dakika sürdü - Son Dakika

PANDEMİ nedeniyle bir saate indirilen düğünde davetliler, 40 dakika boyunca gelin ve damada takı taktı. Ceren ve Seyfi Karakaya'ya 1 milyon lira değirinde altın ve para takıldı. Kalan 10 dakikada ise pasta kesildi.

Muş 'ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya'nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı. Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğün töreni kentteki bir düğün salonunda yapıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği genç çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin TL dolayında para takıldı. Bir saatlik düğünün 40 dakikası takı töreni, 10 dakikası ise pastaya ancak yetti.

Oğlunun düğününe katılanlara teşekkür eden damadın babası Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle zorunlu olarak davetli sayısını sınırlı tuttuk. İsterdim ki saatlerce süren bir düğün yapalım. Bir saate zor sığdırdık. Umazır bu hastalıktan kısa sürede kurtuluruz" diye konuştu.