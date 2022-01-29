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Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı! - Son Dakika

Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı!

29.01.2022 11:23

Esenyurt'ta yaşadığı evin sokağında fenalaşarak hayatını kaybeden İbrahim Ersözlü'nün evinde yapılan aramalarda sahte içki bulundu. Ersözlü'nün kesin ölüm nedeninin otopsi işleminin ardından belli olacağı öğrenildi.

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda 6 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan İbrahim Ersözlü, sokağa çıkarak yardım istedi. "Gözlerim" diyerek bağıran Ersözlü'nün yardımına komşuları yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sokak ortasında fenalaşan Ersözlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Ersözlü'nün ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

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EVİNDE SAHTE İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU

Yaşanan olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, Ersözlü'nün evine girdi. Evde yapılan aramalarda sahte içki şişeleri bulunduğu öğrenildi. Savcı incelemesinin ardından adamın cenazesi kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

"İÇKİDEN DOLAYI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Yaşanan olayı anlatan sokak sakinlerinden Cihan Temizer, " 'Gözlerim, gözlerim' diye bağırıyordu. Kaldırmayı denedim, bir türlü kaldıramadım. Alt katta oturduğunu söylediler. İçkiden dolayı olduğunu söylediler" dedi.

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Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında 'Gözlerim' diyerek yığılıp kaldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı! - Son Dakika
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