Son Dakika Haberleri: Bir Şair Bir Yazar Buluşması'

Bir Şair Bir Yazar Buluşması'

2 saat önce

Malatya Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarına devam eden Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu'nun düzenlediği, 'Bir Şair Bir Yazar Buluşması' programı aralıksız devam ediyor.

Bir Şair Bir Yazar Buluşması', System.String[]
Malatya Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarına devam eden Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu'nun düzenlediği, 'Bir Şair Bir Yazar Buluşması' programı aralıksız devam ediyor.

Kent Konseyi'nde düzenlenen programa Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman, Malatyalı şair ve yazarlar, şiire ve yazmaya ilgi duyan vatandaşlar ve konuk olarak Şair-Yazar Abdullah Tunç katıldı. Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman, "Malatyalı şair ve yazarlar olarak kendi kendimizi ıskalamamalıyız. Bu nedenle yaptığımız toplantılara verilen kıymet aslında kendimize verdiğimiz kıymettir" diyerek şiirin hayatında önemli bir yer aldığını söyledi. Şiirin hayata bakış açısında diri bir zihin sunduğunu dile getiren Kahraman, "Şiirin şuur ile bağlantısı vardır. ve her şey şiirin konusudur. Şairler, insanların gözden kaçırdığı şeyleri görüp onları yazar ve insanlara derin bir bakış açısı sunar" ifadelerine yer verdi.

Programa hayat hikayesini anlatarak başlayan Şair-Yazar Abdullah Tunç ise şiirin tarihsel süreç içerisinde manzumeleştiğini ve böylece halkın gözü kulağı olduğunu söyledi. Millet olarak topluma değer katarken şiirin önemli bir unsur olarak hayatta yer aldığını kaydeden Tunç, şiirlerde sembolik olarak kullanılan ifadelerin günümüzde aynı anlamı taşımadığını da ifade etti. Tunç, düşüncesini örneklendirerek trenin geçmiş dönemlerde acı, üzüntü, sevinç gibi bir yaşanmışlığın, duyguların sembolü olduğunu ve günümüz de ise aynı ifadeleri içinde barındırmadığına değindi.

Malatya adına birçok esere imza attığını ifade eden Tunç, eserlerinde kullandığı dilinden ve yazma tekniğinden bahsederek yazmış olduğu şiirleri katılımcılara okudu.

Program sonunda konferansa katılan şiire ve yazmaya merak duymuş vatandaşlar sunumlarında dolayı Abdullah Tunç'a teşekkür etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:04 Kaynak: İHA

Abdullah Tunç, Malatya, Kent Konseyi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor

Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı Son Dakika! Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 15:06:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Şair Bir Yazar Buluşması'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]