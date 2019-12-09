Son Dakika Haberleri: Bir sanatçının 120 bin dolarlık 'Duvara bantlanmış muz'u yemesi sonrası eser polis korumasına alındı
Son Dakika Dünya Bir sanatçının 120 bin dolarlık 'Duvara bantlanmış muz'u yemesi sonrası eser polis korumasına alındı - Son Dakika Dünya

Bir sanatçının 120 bin dolarlık 'Duvara bantlanmış muz'u yemesi sonrası eser polis korumasına alındı

6 saat önce

İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserindeki muzu, başka bir sanatçının duvardan kopararak yemesi üzerine eseri polis korumaya başladıView on euronews.

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İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserindeki muzu, başka bir sanatçının duvardan kopararak yemesi üzerine eseri polis korumaya başladıView on euronews

Bir sanatçının 120 bin dolarlık 'Duvara bantlanmış muz'u yemesi sonrası eser polis korumasına alındı

Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:12 
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