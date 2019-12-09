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Bir sanatçının 120 bin dolarlık 'Duvara bantlanmış muz'u yemesi sonrası eser polis korumasına alındı
6 saat önce
İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserindeki muzu, başka bir sanatçının duvardan kopararak yemesi üzerine eseri polis korumaya başladıView on euronews.
İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserindeki muzu, başka bir sanatçının duvardan kopararak yemesi üzerine eseri polis korumaya başladıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:12
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