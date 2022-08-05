Bir şehir delik deşik oldu: Yamalı şehrin sokaklarına tek tek işaret bırakılıyor - Son Dakika
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Bir şehir delik deşik oldu: Yamalı şehrin sokaklarına tek tek işaret bırakılıyor

05.08.2022 14:08

Bir şehir delik deşik oldu: Yamalı şehrin sokaklarına tek tek işaret bırakılıyor CHP'li ve AK Partili Başkan yine karşı karşıya: Sinirler gergin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni yapılan sokakların TESKİ tarafından tek tek kazılması CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Partili...

Bir şehir delik deşik oldu: Yamalı şehrin sokaklarına tek tek işaret bırakılıyor

CHP'li ve AK Partili Başkan yine karşı karşıya: Sinirler gergin

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni yapılan sokakların TESKİ tarafından tek tek kazılması CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Partili Belediye Başkanını bir kez daha karşı karşıya getirdi.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bir alt birimi olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sırasında AK Partili Süleymanapaş Belediyesi'nin ilçede yaptığı asfaltlama çalışmaları, iki belediye başkanını bir keza daha karşı karşıya getirdi. Daha önce aynı durumdan yakınan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, defalarca sokağa inerek kazılıp olduğu gibi bırakılan sokakların başında TESKİ kurumunu eleştiri yağmuruna tutmuştu. Şikayetlerin artması üzerine bir kez daha sokağa inen Yüksel, kazılan alanları tek tek gezerek TESKİ'nin kentteki çalışmalarını eleştirerek, TESKİ'yi bu şehre ihanet etmekle suçladı. Ayrıca TESKİ'nin kazı yaptığı alanlar kapatılarak 'TESKİ'nin su patlağı kazısıdır' kapatılan alanların üzerine yazısı yazıldı.

Buna karşın sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kadir Albayrak ise suçlamaları reddederek, TESKİ'nin Süleymanpaşa ilçesindeki projelerini ve yatırım bedellerini açıkladı.

"Şehre ihanetin ağababasını yapıyorsunuz."

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, " Yavuz Mahallesi'ndeyiz. Biz buradaki sokak bakımlarının yüzde 90'ınını tamamladık. Ama gelin görün ki TESKİ dediğimiz kurum Biz yaptığımız yolun hemen arkasından kazıyor, bırakıyor. Patlakları yarım yamalak bırakıyor. TESKİ bu şehre ihanet ediyor demiştim. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımızda TESKİ bu şehre hizmet ediyor demişti. 8 yılda bizden 1 buçuk milyarlık yatırım yaptığını söyleyen bir TESKİ var. 1 buçuk milyar borcu olduğunu söyleyen bir TESKİ var. 8 yılda Tekirdağ'dan topladığı paraları açıklayamayan bir TESKİ var. Bu yapılan yollar neden bu kadar çabuk bozuluyor. Biz geçen yıl burayı hepsini yeniledik. Aynı yeri 5-6 defa kazarak başkalarını zengin ediyorlar. Siz bu şehre ihanetin ağababasını yapıyorsunuz. Neden Süleymanpaşa Belediyesi'nin parasını vermiyorsunuz. Neden parayı müteahhitlere veriyorsunuz" şeklinde açıklamada bulundu.

"Günde 100'e yakın kazı yapılıyor"

Başkan Yüksel, "Bu pırıl pırıl sokakları 6 ayda ne hale çevirdiler. Bu ekiplerin bozmadığı, delmediği yer kalmadı. Kazıyor 2 gün sonra bir daha kazıyor. 8 yıldır topladığınız paralar nerede hangi müteahhittin cebinde" dedi. Şimdi 100. Yıl mahallesindeyiz. Bu sokağı ben geçen yıl asfaltladım. Yine senin ekiplerin TESKİ, bu sokakta 6-7 tane kazı yaptılar. Şu gördüğünüz kazı, 3 defa kazılmış. 4'üncüsü için senin ekiplerin bekleniyor. 3 defa buna kazı parası ödediniz. Şimdi 4'üncüyü ödemek için uğraşıyorsunuz. Şehrin değişik noktalarında günde 100'e yakın kazı yapılıyor. Siz kazıyorsunuz, biz arkasından tamirini yapmakla uğraşıyoruz. Aynı zamanda kazdığınız yerlerin paralarını da ödemiyorsunuz. Süleymanpaşa'da yaşayan 210 bin kişinin hakkını yiyorsunuz. TESKİ kazdığı yerleri de bize söylemiyor. Bunlar müteahhit ile ortak çalışmaya alışmışlar. Başka bir şey diyemiyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir şehir delik deşik oldu: Yamalı şehrin sokaklarına tek tek işaret bırakılıyor - Son Dakika

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