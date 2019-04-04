Son Dakika Haberleri: Bir Şehir Teyakkuzda

Bir Şehir Teyakkuzda

53 dakika önce

Türkiye'de bulunan kaçak göçmenlerin, İstanbul başta olmak üzere birçok ilden hareket ederek Edirne'de toplanacakları iddiası üzerine şehir adeta teyakkuza geçti.

Bir Şehir Teyakkuzda, System.String[]
Türkiye'de bulunan kaçak göçmenlerin, İstanbul başta olmak üzere birçok ilden hareket ederek Edirne'de toplanacakları iddiası üzerine şehir adeta teyakkuza geçti. Polis ve jandarma ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluştururken, kent merkezinde çok sayıda kaçak göçmene işlem yapıldı.

2015 yılında binlerce mültecinin otoban üzerinden Edirne'ye yürümesi ve Kapıkule'den Bulgaristan'a geçmek istemeleri sonrası tüm gözler Edirne'ye çevrilmişti. Yaklaşık 12-13 gün süren süreç sonrası Sarayiçi Er Meydanı alanında toplanan mülteciler, otobüslerle ülkenin farklı noktalarında bulunan Geri Gönderme Merkezlerine tahliye edilmişti.

Yeni bir göçmen akımı gündemde

4 yıl aradan sonra İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan düzensiz göçmenlerin, yeniden Edirne'de toplanacağı ve sınıra yürüyeceği iddiası üzerine şehir adeta teyakkuza geçti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında, köy yollarında ve stratejik bölgelerinde 24 saat esasına uygun olarak tedbirlerini aldı.

Tarihi yapıları ve apartları mesken tuttular

Güvenlik güçlerinin kent genelinde yaptıkları uygulama ve kontrollerde, Kapıkule yolu üzerinde bulunan tarihi Gazimihal Hamamı içerisinde, İran uyruklu oldukları öğrenilen bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Tarihi hamamı mesken tutan göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan, kent merkezinde bulunan bazı apartlarda yapılan kontrollerde yine bir grup düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri kuş uçurtmuyor

2019 yılının ilk 3 aylık sürecinde, Hudut Kartalları başta olmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyon ve denetimlerde kent genelinde Suriye, Afganistan, İran, Pakistan gibi ülkelerden gelen 20 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:21 Kaynak: İHA

Jandarma, İstanbul, Türkiye, Edirne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Oyuncu Berker Güven'in Performansı Diziye Damga Vurdu İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum Pınar Altuğ, 25 Yıl Önceki Fotoğrafıyla Nostalji Yaptı! AK Parti'den ABD'ye Seçim Tepkisi: Kınıyoruz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 00:14:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Şehir Teyakkuzda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]