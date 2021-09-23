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Bir şehrin hikayesi tarihi binada sergileniyor - Son Dakika

Bir şehrin hikayesi tarihi binada sergileniyor

23.09.2021 10:42

- Bir şehrin hikayesi tarihi binada sergileniyor Sivas'ta şehrin geçmişine ışık tutan 'Şehir Müzesi' açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçinin uğrak yeri oldu.

- Bir şehrin hikayesi tarihi binada sergileniyor

SİVAS - Sivas'ta şehrin geçmişine ışık tutan 'Şehir Müzesi' açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçinin uğrak yeri oldu.

Sivas kent meydanında, Tarihi Valilik Binası içinde oluşturulan, şehrin kültürüne ışık tutan 'Şehir Müzesi' ziyaretçilerini ağırlıyor. Dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından 1884 yılında yaptırılan binanın ilk iki katı kesme taş, üçüncü katı ise 1913 yılında ahşap olarak inşa edildiği biliniyor. Geçirdiği bir yangın sonucunda üçüncü katı tümüyle yanan binanın, birinci ve ikinci katının yalnızca duvarları kaldı. 2005 yılı sonunda yeniden eski görünümüne ve işlevine kavuştu. Valilik Binası olarak hizmet veren binanın bodrum ve giriş katı, yapılan düzenlemeyle birlikte müzeye çevrildi. 10 Eylül 2021 tarihinde açılışı yapılan müzenin içerisinde kentte bulunan tarihi binaların minyatürleri, geçmişte kullanılan eşyalar, yöresel ürünler, iz bırakan kişilerin bal mumu heykelleri, geçmişten bugüne şehirde yaşanmış önemli olaylar ve yöresel meslekler yer alıyor.

Şehrin tarihi dokusu ve kültürü anlatılıyor

Müze Sorumlusu Hilal Üner, Sivas'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, "Şehir müzesini 10 Eylül 2021 tarihinde açtık. Sivas ilk çağlardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Özellikle tarihi dokusuyla günümüzde var olan bir şehir. Bu tarihi dokuyu, kültürü anlatabilmek amacıyla şehir müzesiyle buluşturduk. Şehir müzesi özellikle tarihi valilik binasında yapıldı. 1884 yılında Halil Rıfat Paşa döneminde yapılan, tarihi dokusu hala korunan valilik binasında şuan da ziyaretçilerini bekliyor. Müzemiz hem kronolojik olarak ilk çağlardan günümüze tarihi tanıttığımız, sosyal kültürel yapıyı tanıttığımız, mutfak kültürünü, düğün geleneklerini, doğum gelenekleri gibi birçok geleneği tanıttığımız eğitim tarihini, spor tarihini, zanaat dallarını anlattığımız birçok bölümden oluşuyor. Ozanlarıyla aşıklar yatağı olarak bilinen bir şehir Sivas, ozanlardan başlayan kültürünü, sanatını, edebiyatını anlattığımız bölümlerimiz mevcut. Turizmini bütün detaylarıyla, tüm ilçeleriyle, doğasıyla anlattığımız bölümlerimiz mevcut. Mimari yapı eski fotoğraflarla yenilerinin karşılaştırıldığı, kerpiçlerinden kapılarına kadar örneklerle anlatmaya çalıştığımız bir müzeye sahip olduk Şehir Müzesiyle birlikte" diye konuştu.

10 Bin kişi ziyaret etti

Müze Sorumlusu Semih Vergi, müzeye açıldığı günden bugüne kadar binlerce ziyaretçinin geldiğini belirterek, "Sivas Şehir Müzesi 10 Eylül 2021 Cuma günü açıldıktan sonra ilk hafta sonunda 2 Bin den fazla ziyaretçiyi ağırladı. Bugüne kadarda geçen sürede 10 Bine yakın ziyaret gerçekleşti. Halkımız özellikle kendinden çok fazla bir şey bulması, memnuniyetle buradan ayrılması bizim için gurur verici bir durum. Sivas lokasyon itibariyle, doğu ile batı arasında bir geçit olduğu için insanlar yolculukları esnasında Sivas'ta durup müzeleri gezip şehri tanıyıp gitmek istedikleri için şehir dışından da misafirlerimizi ağırlıyoruz. Özellikle şehir dışından gelen misafirlerimiz Sivas hakkında detaylı bilgi adlıklarını ve memnun ayrıldıklarını dile getiriyor ve bu bizim için gurur verici bir tablo" dedi.

Bir şehrin hikayesi tarihi binada sergileniyor
Bir şehrin hikayesi tarihi binada sergileniyor
Bir şehrin hikayesi tarihi binada sergileniyor
Bir şehrin hikayesi tarihi binada sergileniyor

Yangın, Eylül, Sivas, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bir şehrin hikayesi tarihi binada sergileniyor - Son Dakika


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