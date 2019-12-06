"Bir sene önce dolara güvenenlerin şimdiki halini sormak lazım"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurda sağlanan istikrar sonrası bir sene önce dolara güvenenlerin şimdiki halini merak ettiğini ifade ederek, "Bugün yine aynı şekilde dolara güvenenlerin halini seneye bir daha konuşacağız. Hiç merak etmeyin Türk Lirası'na güvenenler bu istikrarlı süreci yaşayacak" dedi.

Bir dizi gezi ve ziyarette bulunmak üzere Erzurum'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Erzurum İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

Erzurum'da iş adamlarına seslenen Albayrak, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik saldırılarla başa çıktığını ifade ederek, "Her gün iki ilimiz olmakla birlikte illerimizi ziyaret ediyoruz. Burada hakikaten istiyoruz ki iş dünyamızla sizlerle oturup konuşalım ve sizleri dinleyelim. Gittiğimiz illerde ülkemizin ekonomisine yönelik sizlerin önerilerini alalım. Türkiye'nin değişimi özelinde özellikle gündemdeki meselelerinizin yanında ülkemizin ekonomisine dair öneri alalım. Bu değişim dönüşümün faydalarını sizlerle paylaşalım. Malumunuz ülkemiz ekonominin her alanında büyük bir potansiyele sahip bir ülke. Son 17 yılda bu potansiyeli zaman zaman harekete geçirsek de ülkemizin karşı karşıya kaldığı sınamalarla bu süreçler dönem dönem kesintiye uğradı. Son 6 yıldır Gezi'yle başlayan olaylar, darbe girişimi, terör olaylarıyla Türkiye fiili bir savaş altında bıraktı. Özellikle son dönemdeki tüm bu ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırmalarla başa çıktı. Artık yeni bir dönem Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı. Türkiye'nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde harekete geçirmeye çalışacağız. Erzurum, bizim bir ve beraber olduğumuz zaman kenetlendiğimiz zaman neler yapabileceğimizi en iyi bilen kentlerden birisi. Büyük ve güçlü Türkiye ideali için omuz omuza kilitleniyoruz. Erzurum ekonomisini geliştirmek için valimiz ve milletvekillerimiz ile konuştuk. Yeni sanayi bölgesi ve Tekstilkent ile ilgili biz hepsine destek vermenin taahhüdünü veriyoruz. Destek ve para bizden yeter ki siz bunları bitirin" şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, tüm detaylar göz önünde bulundurulduğunda yılı yüzde 12 enflasyon rakamının altında kapatacaklarını belirterek "Ülkemiz açısında önemli verimli gelişmelerin olduğu haftayı geride bıraktık. Çeyreklik bazda pozitif büyümeden sonra yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik. 2019 yılı için felaket senaryoları vardı. Bütün bunları yanıltacak şekilde çalışıyoruz. Ekonomimiz yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,95 oranında büyüme kaydetti. Son dört çeyrekte negatif olan toplam iş talebinin büyümeye katkısı üçüncü çeyrekte yeniden pozitife dönmüş oldu ve yüzde 1.1'lik pozitife katkı vermiş oldu. Son üç çeyrektir yine negatif olan sanayi sektörünün katkısı yine üçüncü çeyrekte yine pozitife dönerek 0,3 oranında pozitif bir ivme yakaladı. 2019 yılı son çeyreğine ilişkin öncü göstergelere baktığınız da ekonomik aktivite de ki toparlanma eğiliminin daha da artarak ilerlediğini görüyoruz. Mevsimsellikten arındırılırmış endeksler şunu gösteriyor ki dördüncü çeyrekte bizim yüzde 5'i yakalayacağımızı gösteriyor. Tüm bunun yanında ekonomik güven endeksleri yüzde 81,9'ken 84,6'ya çıktı. Kasım ayı itibariyle yüzde 91,3 seviyesine çıktı. Yine ikinci çeyrekte 46,7'deydi piyano endeksi. Üçüncü çeyrekte 48.2, Kasım'da 48.5'e, şimdi ise yüzde 50'lik kritik eşiği aşma seviyesine geldi. Tüm bunlar sadece son çeyrekte daha da ileri taşıdığımızda yılı yüzde 1 seviyesine çıkarmaya çalışıyoruz. Kaynakları verimli şekilde kullanarak bu ivmenin artmasını bekliyoruz. Pazartesi günü açıklanan büyüme rakamlarından sonra Salı günü enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyonda beklentilerimize paralel olarak Kasım ayında hafif baz etkisi yükselmesini de gördük. Eylül ayı itibari ile koyduğumuz yüzde 12'lik enflasyon hedefinin çok daha rahat şekilde geçekleşeceği noktada Kasım ayı 10.55 seviyesini gördü. Geçen yılın aynı ayına göre 11 puanlık bir düşüşü gördük. TÜFE yüzde 40 seviyelerindeydi yüzde 4 seviyesine geriledi. Enflasyondaki düşüş 3-5 aya kadar faizlerdeki iyileşmenin aşağıya nasıl indiğini görüyoruz. Tüketici fiyatlarında üretici fiyatlarında tüm bu fiyatlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş dinmeye başladı bu da maliyetleri ciddi şekilde rahatlatıyor. Bunların yanında kurda sağlanan istikrar var. Bir sene önce dolara güvenenlerin şimdiki halini sormak lazım. Bugün yine aynı şekilde dolara güvenenlerin halini seneye bir daha konuşacağız. Hiç merak etmeyin Türk Lirası'na güvenenler bu istikrarlı süreci yaşayacak. Tüm detayları göz önüne aldığımızda yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin altında kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.

Bakan Albayrak Erzurum'daki programının ardından Ağrı'da iş adamları ile bir araya gelecek.

(Sefa Tetik - Şahap Gürler/İHA)