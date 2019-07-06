Bir senede yazdığı Kırkpınar marşının bestesini 15 dakikada yaptı

Kırkpınar Marşı'nın söz yazarı ve bestekarı Beyazıt Sansı, 12 yaşından itibaren aralıksız takip ettiği Kırkpınar'a olan tutkusunun kendisine bir marş yazdırdığını belirtti.

Kırkpınar Marşı'nın söz yazarı ve bestekarı Beyazıt Sansı, 12 yaşından itibaren aralıksız takip ettiği Kırkpınar'a olan tutkusunun kendisine bir marş yazdırdığını belirtti.

"Büyük efsaneyi görür gibiyim/ Tarih dehlizinde yürür gibiyim/Eyvah heyecandan ölür gibiyim/ Edirne Kırkpınar Er Meydanı'nda" dizeleriyle başlayan Kırkpınar marşının söz yazarı ve bestekarı Sansı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bir eser bırakmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sansı, Kırkpınar marşı yazım sürecini şöyle anlattı:

"Kırkpınar'a büyük bir ilgim ve tutkum vardı. Marşı yazmaya başladığımda yılların birikimi, burada yaşadıklarım bir bir gözümün önüne geldi. Ciltlerce şiirler yazdım ve en sonunda bunu sekiz dörtlüğe indirdim. Arkasından da tabii ki bunun bestesini yapmam gerekiyordu. Kolları sıvadım. Şiirini bir senede yazdım, bestesini 15 dakikada yaptım. Bu da bir dünya rekoru. Güreş seyircisi ve aziz Türk milleti bu marşı sevdi. Özellikle bu Kırkpınar'da büyük bir ilgi var. Bugünlerde benim popülaritem arttı. Onlar sevdiler bunun için çok mutluyum."

"Davul ve zurnasız Kırkpınar olmaz"

Sansı, yağlı güreşin en önemli ögelerinden olan davul ve zurnanın güreşlerin ritmini belirlediğini ifade etti.

Davul ve zurnanın Kırkpınar Yağlı Güreşleri için öneminin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Sansı, "Davul ve zurnasız Kırkpınar olmaz. Muhteşem bir renk harika bir ahenk. 20 davul, 20 zurna ve bir şeften oluşan tek orijinal orkestra. Davul ve zurna sadece kulağa hoş bir müzikle sanatını icra etmiyor. Onlar aynı zamanda güreşin ritmini belirliyorlar. Güreşleri dikkatli şekilde izliyorlar ve yeniş durumunu takip edip 'Cenk havası'nı çalıyorlar. Pehlivanlarda atalarına yakışır güreşler yapıyorlar." diye konuştu.

Sansı'nın 1995 yılında yazdığı marş, 2004 yılında resmi protokole girerek Kırkpınar Yağlı Güreşleri törenlerinde İstiklal Marşı'ndan sonra okunuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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