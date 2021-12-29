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'Bir şey olmaz diye aşı yaptırmadığı için ağabeyimi kaybettim' - Son Dakika

'Bir şey olmaz diye aşı yaptırmadığı için ağabeyimi kaybettim'

29.12.2021 11:18
'Bir şey olmaz diye aşı yaptırmadığı için ağabeyimi kaybettim'

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde koronavirüs aşısını yaptırmayan eczacı Bülent Gülhan (63), yoğun bakımdaki tedavisinin 19'uncu gününde yaşam savaşını kaybetti.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde koronavirüs aşısını yaptırmayan eczacı Bülent Gülhan (63), yoğun bakımdaki tedavisinin 19'uncu gününde yaşam savaşını kaybetti. Aynı dönemde hastalığı hafif atlatan kardeşi Ertan Gülhan (53), "2 sene geçti, 'bize bir şey olmaz' diye düşündük. Ben de aşı olmamıştım. Ben iyileştim ama ağabeyim o şansı elde edemedi. Aşı koruyor, yaşatıyor" dedi.

Kiriş Mahallesi'nde eczacılık yapan Bülent Gülhan ve ailesi, 'bir şey olmaz' düşüncesiyle koronavirüs aşısı yaptırmadı. Bülent Gülhan, 6 Kasım'da rahatsızlandı. Evde bir süre ilaç takviyesiyle kendine bakmaya çalışan Gülhan, 4 gün sonra fenalaşınca ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Kontrollerde Gülhan'ın koronavirüs olduğu belirlendi, eşi Maria ile kardeşi Ertan Gülhan'ın da testleri pozitif çıktı.

'BİR ŞEY OLMAZ' DÜŞÜNCESİYLE AŞI OLMADIAntalya'daki bir hastaneye sevk edilen Bülent Gülhan, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 11 Kasım'da entübe edilen Gülhan, 19 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Bu süreçte Gülhan'ın eşi Maria ile Ertan Gülhan iyileşip, taburcu oldu. Bülent Gülhan, 1 Aralık'ta toprağa verildi. 'Bize bir şey olmaz' düşüncesiyle aşı olmayı ihmal eden Gülhan ailesi, eczacı Bülent Gülhan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.'KENDİMİZE FAZLA GÜVENDİK'Bülent Gülhan'ın kardeşi Ertan Gülhan, koronavirüsü hafif atlatmasına rağmen hastalık sürecinde yaşadıkları ve ağabeyini kaybetmenin üzüntüsüyle aşının önemini anladıklarını söyledi. Ağabeyinin hastalığında yaşadıklarını anlatan Gülhan, şöyle konuştu: "Yakın zamanda meslektaşımızın koronavirüsten rahatsızlandığını duymuştuk. Riskli olmasına rağmen aşımızı yaptırmadık. Kendimize fazla güvendik. 2 sene geçti, 'bize bir şey olmaz' diye düşündük. Ağabeyimde ateşlenme, öksürük başladı. Koronavirüs olduğunu bilemedik. Evde kendini tedavi etmeye çalıştı. Benden öksürük şurubu, pastil, burun spreyi isterdi, akşam götürdüm. Sağlığı kötüleşince hastaneye götürdük. Doktor durumunun çok ağır olduğunu, virüsün akciğerinin büyük bölümüne yayıldığını söyledi. Her sonuca hazırlıklı olmamızı söylediler. Yoğun bakımda tedavi görürken entübe edildi. Orada yaşadığımız her gün anlatılmaz bir acıydı."'80 YAŞINDAKİ AŞILI OLDUĞU İÇİN KOLAY ATLATIYOR'Bu süreçte kendisinin koronavirüsü hafif atlattığını dile getiren Ertan Gülhan, ağabeyinin yoğun bakımda kaldığı süreçte aşı olanların hastalığı daha rahat geçirdiğini gözlemlediğini belirtti. Hasta yakınları ile yaptığı görüşmelerden de bahseden Gülhan, "Yoğun bakıma girenler, serviste tedavisine devam edenler oluyor. 80 yaşında hasta kısa sürede servise çıkıyor. Aşılı olduğu için kolay atlatıyor. Aşı olmayanların durumu kötüleşiyor. Çok acı süreçti yaşadığımız. Her gün ömrümüzden belki yıllar götürdü" diye konuştu.'ŞAKASI YOK, AŞI YAPTIRIN'Aşı karşıtlarına tepki gösteren Gülhan, aşı sırasının geleceği günü sabırsızlıkla beklediğini anlattı. Gülhan, "Ağabeyimi aşı yaptırmadığımız için kaybettim. Ben de aşı olmamıştım. Koronavirüs geçirdim. Ben iyileştim ama ağabeyim o şansı elde edemedi. Aşı koruyor, yaşatıyor. 'Aşı karşıtlığı' diye bir şey kesinlikle olmamalı. Hasta olanlara, hasta yakınlarına, hastanede canla başla çalışan doktorlara, hemşirelere yazık. Aşı mutlaka yaptırılmalı. Herkese söylüyorum, şakası yok. Aşı yaptırın, o durumlara düşmeyin. Yakınlarınızı kaybetmeyin" dedi.

'Bir şey olmaz diye aşı yaptırmadığı için ağabeyimi kaybettim'
'Bir şey olmaz diye aşı yaptırmadığı için ağabeyimi kaybettim'
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Koronavirüs, Antalya, Kemer, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Bir şey olmaz diye aşı yaptırmadığı için ağabeyimi kaybettim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Bir şey olmaz diye aşı yaptırmadığı için ağabeyimi kaybettim' - Son Dakika
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