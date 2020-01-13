'Bir şey unuttum' diye döndüğü evde ağır yaralı bulundu - Son Dakika

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, emekli ambulans şoförü Ö.G. (65), hastaneye gitmek için çıktığı eve, eşine 'Bir şey unuttum' deyip, döndü. Kısa süre sonra gelen silah sesi üzerine eve giren eşi, Ö.G.'yi ağır yaralı halde buldu. Tabancayla intihara kalkıştığı değerlendirilen Ö.G., hastanede tedaviye alındı.

Yalvaç'ın Hüyüklü beldesinde oturan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Ö.G., saat 12.00 sıralarında eşiyle Yalvaç Devlet Hastanesi'ne gitmek için otomobile bindi. Ö.G., otomobille hareket edecekken, 'Evde bir şey unuttum' deyip, araçtan inerek, eve çıktı. Bir süre sonra silah sesi duyan Ö.G.'nin eşi eve çıktı. Eşi eve girdiğinde, Ö.G.'yi yanında tabancayla kanlar içinde yatarken buldu. Ö.G.'nin eşi komşularından yardım isterken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ö.G., Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.G., buradan Isparta Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi.

Yıllarca ambulans şoförlüğü yapan, maddi sıkıntısı bulunmadığı ve 2 oğlunun da yurt dışında olduğu öğrenilen Ö.G.'nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.