'Bir şey unuttum' diye döndüğü evde ağır yaralı bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bir şey unuttum' diye döndüğü evde ağır yaralı bulundu (2) - Son Dakika

'Bir şey unuttum' diye döndüğü evde ağır yaralı bulundu (2)

6 saat önce

KURTARILAMADIIsparta'nın Yalvaç ilçesinde, hastaneye giderken 'Evde bir şey unuttum' diyerek dairesine çıkan ve gelen silah sesinin ardından eşi tarafından tabancayla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan emekli ambulans şoförü Ömer Görgülü, Isparta Şehir Hastanesi'nde, doktorların...

'Bir şey unuttum' diye döndüğü evde ağır yaralı bulundu (2), System.String[]

KURTARILAMADI

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, hastaneye giderken 'Evde bir şey unuttum' diyerek dairesine çıkan ve gelen silah sesinin ardından eşi tarafından tabancayla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan emekli ambulans şoförü Ömer Görgülü, Isparta Şehir Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ömer Görgülü'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:43 Kaynak: DHA
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