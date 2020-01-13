'Bir şey unuttum' diye döndüğü evde ağır yaralı bulundu (2) - Son Dakika

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'Bir şey unuttum' diye döndüğü evde ağır yaralı bulundu (2)
6 saat önce
KURTARILAMADIIsparta'nın Yalvaç ilçesinde, hastaneye giderken 'Evde bir şey unuttum' diyerek dairesine çıkan ve gelen silah sesinin ardından eşi tarafından tabancayla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan emekli ambulans şoförü Ömer Görgülü, Isparta Şehir Hastanesi'nde, doktorların...
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:43 Kaynak: DHA
KURTARILAMADI
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, hastaneye giderken 'Evde bir şey unuttum' diyerek dairesine çıkan ve gelen silah sesinin ardından eşi tarafından tabancayla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan emekli ambulans şoförü Ömer Görgülü, Isparta Şehir Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ömer Görgülü'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
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