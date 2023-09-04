Bir sigara grubuna daha zam geldi! En pahalısı 51 TL'den satılacak

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Sigara tiryakileri yeni haftaya zam haberlerinin şokuyla başladı. Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, P.M. grubunun ardından JTİ grubuna ait sigaralara da zam geldiğini duyurdu.

5 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ

JTİ grubundaki zam P.M. grubundaki gibi paket başına 5 TL oldu. Yeni tarife 5 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

GRUBUN EN PAHALI SİGARASI 51 TL OLDU

Zammın ardından grubun en ucuz sigarası 46 TL, en pahalı sigarası ise 51 TL oldu.

DİĞER GRUPLARDA DA BEKLENİYOR

PM ve JTİ grubuna gelen zamların ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı olması bekleniyor.