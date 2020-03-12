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Bir single bir kitap

6 saat önce

Ünlü şarkıcı sevenlerine bir sürpriz daha yaptı, yıllar önce yazdığı "Bir Umut Yeter" adlı kitabı yayınladı.

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Ünlü şarkıcı sevenlerine bir sürpriz daha yaptı, yıllar önce yazdığı "Bir Umut Yeter" adlı kitabı yayınladı. Genel yayın yönetmenliğini Ümit Dağcı'nın, yazar danışmanlığını Cem Şahin'in yaptığı eser, Vaveyla Yayıncılık tarafından yayınlandı. "Bir Umut Yeter" satışa sunulduğu gün büyük ilgi gördü. Kitap, hikaye'yi yansıtmak için özel olarak çizilen kapak tasarımıyla da okurlardan tam not aldı.

Cem Şahin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:54 
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