Bir siyasetçiye ait kişisel verileri sorgulayıp paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Bir siyasetçiye ait kişisel verileri sorgulayıp paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı iddia edilen polis memuru görevinden uzaklaştırma aldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, müdürlük kadrosunda görevli polis memurunun bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığının tespit edildiği belirtildi. ADLİ VE İDARİ SORUŞTUMA BAŞLATILDI Açıklamada, polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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