Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, müdürlük kadrosunda görevli polis memurunun bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bir siyasetçiye ait kişisel verileri sorgulayıp paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika