Son Dakika Haberleri: Bir sokak "dumansız hava sahası" ilan edildi
Son Dakika Güncel Haber

Bir sokak "dumansız hava sahası" ilan edildi

2 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Arasta Sokağı "dumansız hava sahası" ilan edildi.

Bir sokak
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Arasta Sokağı "dumansız hava sahası" ilan edildi.
Mudurnu Belediyesi Meclis kararı ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Mudurnu İlçe Sağlık Merkezi tarafından ilçenin Demirciler Çarşısı Arasta Sokağı dumansız hava sahası olarak belirlendi.
Sokakta düzenlenen "dumansız hava sahası" açılış törenine, Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Bolu Sağlık İl Müdür Yardımcısı Süleyman Özsarı, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Eyüp Aytekin, hastane müdürü Üzeyir Altuğ, vatandaşlar ve sokak esnafı katıldı.
Kaymakam Kaya, burada yaptığı açıklamada, " Türkiye'de ilk olacak. Bunu Mudurnu'da başlatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye çapında bir faaliyet olarak yayılması için girişimde bulunacağız. İlçede ilk olarak yapılması sevindirici. Temiz, bol oksijenli bir Mudurnu'da yapılan uygulamadaki çıkan miktarlara üzüldüm. Burada esnaflar, vatandaşlar emniyet güçlerimizle birlikte inşallah bu sorunu atlatacağız. Sağlık müdürlüğünden de destekle bu kontrolü sağlayıp havanın kirlenmesini en aza indireceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:26 Kaynak: AA
İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu, Mudurnu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 ahşap ev, yıldırım isabet edince alevlere teslim oldu "Dedemizden kaldı" deyip turistik yolu kapattılar! CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:06:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir sokak "dumansız hava sahası" ilan edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]