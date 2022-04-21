Bir sonraki Formula 1 oyunu F1 2022, bugün duyurulacak - Son Dakika
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Bir sonraki Formula 1 oyunu F1 2022, bugün duyurulacak

21.04.2022 15:04
Bir sonraki Formula 1 oyunu F1 2022, bugün duyurulacak

Codemasters'ın geliştirip Electronic Arts'ın yayınladığı popüler yarış oyunu F1 2022 için geri sayım başlatıldı.

F1 2022, Codemasters'ın geçen sene 1,2 milyara Electronic Arts'a satıldığından bu yana piyasaya sürülecek ikinci Formula 1 oyunu olacak. Electronic Arts'ın internet sitesinde yeni oyununun duyurusu için geri sayım başlatıldı. F1 22'nin 21 Nisan tarihinde duyurulacağı açıklandı.

F1 2022 BUGÜN DUYURULACAK

Electronic Arts tarafından duyurulacak yeni Formula 1 oyunu F1 2022, 21 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de duyurulacak. Electronic Arts'ın internet sitesinde başlatılan geri sayımı takip etmek için buraya tıklayınız.

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Duyurulacak yeni Formula 1 oyunu F1 2022'nin crossplayi destekleyeceği ve VR ile uyumlu olacağı biliniyor. Ayrıca oyuncunun gözlük, lüks saatler veya süper arabalar gibi çeşitli eşyaları satın alma fırsatına sahip olacağı "F1 Life" adlı bir kariyer modunun bulunacağı da söylendi.

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SON DAKİKA: Bir sonraki Formula 1 oyunu F1 2022, bugün duyurulacak - Son Dakika
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