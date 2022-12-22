Kadının misafirlerine makarna yapış şekli olay yarattı! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Kadının misafirlerine makarna yapış şekli olay yarattı! Tepkiler çığ gibi

22.12.2022 11:34
Kadının misafirlerine makarna yapış şekli olay yarattı! Tepkiler çığ gibi

Bir sosyal medya yayıncısı kadın tarafından paylaşılan video infial yarattı. Misafirlerine lavabo içerisinde makarna hazırlayan kadın, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada paylaşılan yemek videolarına bir yenisi daha eklendi ancak bu seferki yemek, hazırlanışı nedeniyle olay yarattı.

PAYLAŞTIĞI VİDEO ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Özellikle ağırlanacak misafirler için evde yapılan hazırlıkların paylaşılması trend haline geldi. Hazırlanan yemeklerin, kurulan sofraların özenle paylaşıldığı sosyal medya bu içeriklerle dolup taşıyor. Son olarak, misafirleri için evinde hazırladığı yemeği videoya çekip paylaşan yayıncı ortalığı karıştırdı.

KARIŞTIRMAK İÇİN LAVABOYA DÖKTÜ

Söz konusu görüntülerde, misafirleri için ikram edeceği soslu makarnayı, karıştırmak için herhangi bir yemek kabı yerine lavaboyu tercih eden şahıs, eleştirilere neden oldu. Haşlanmış makarnayı lavaboya döktükten sonra, çeşitli peynir ve baharatları üzerine serpen kadın, tüm ürünleri lavaboda karıştırıp, sonra fırına verdi.

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Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kadının misafirlerine makarna yapış şekli olay yarattı! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika


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