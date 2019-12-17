Bir sporcu iki madalya - Son Dakika
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Bir sporcu iki madalya

7 saat önce

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi sporcusu Onur Kuş, Ankara'da yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. ayak bölge maçlarının büyük erkekler kategorisinde birinci, genç erkekler kategorisinde ikinci oldu.

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Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi sporcusu Onur Kuş, Ankara'da yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. ayak bölge maçlarının büyük erkekler kategorisinde birinci, genç erkekler kategorisinde ikinci oldu.


Ankara, İstanbul, Denizli, Eskişehir, Bilecik, Niğde, Hatay olmak üzere 7 ilden katılan 64 sporcu arasından, 1. ve 2.'liği Pazaryeri ilçesine kazandıran Onur Kuş'un başarısı ilçede büyük mutluluk yaşattı. Pazaryeri'nin 15 sporcu ile temsil edildiği turnuvada, yarışmaların çok çekişmeli geçtiğini belirten antrenör Aydan Yavuz; "2 ödül kazanan ve sonuna kadar mücadele eden tüm sporcularımı kutluyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan maçlarda da başarı kazanabilmek için daha çok çalışacak ve milli takıma sporcu göndermek için mücadele vereceğiz" dedi.


Kulüp Başkanı Sedat Büyük ise 2 ödül kazanan sporcu Onur Kuş'u ve antrenör Aydan Yavuz'u tebrik edip, her ikisinin de ödüllendirileceğini söyledi. - BİLECİK

Pazaryeri, Onur Kuş, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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