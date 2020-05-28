Bir sporcudan çok daha fazlası: Kenan Sofuoğlu! - Son Dakika

Bir sporcudan çok daha fazlası: Kenan Sofuoğlu!

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen mücadeleden asla vazgeçmeyen ve Türkiye'nin motor sporlarındaki ilk ve tek dünya şampiyonu unvanını alan Kenan Sofuoğlu, Red Bull Media House yapımı belgesele konu olan hayat hikayesiyle gençlere ilham veriyor.

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Yaşadığı tüm zorluklara rağmen mücadeleden asla vazgeçmeyen ve Türkiye'nin motor sporlarındaki ilk ve tek dünya şampiyonu unvanını alan Kenan Sofuoğlu, Red Bull Media House yapımı belgesele konu olan hayat hikayesiyle gençlere ilham veriyor.

Türk sporunun özel isimlerinden Kenan Sofuoğlu, başarılarını yanı sıra gençlere verdikleri destek ile çok özel bir noktada duruyor. Türkiye'nin ilk ve tek motor sporları dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Türkiye'nin motor sporları tarihine adını yazdırmakla kalmadı. Kendisini takip eden genç sporculara çok önemli bir yol da açmayı başardı. Spora yokluklar ve yoksunluklar arasında başlayan efsane sporcu, bu yolda bir insanın yaşayabileceği en büyük acılardan geçerek yürüdü. Motor sporları efsanesi Kenan Sofuoğlu'nun hikayesi hak ettiği gibi Red Bull Media House yapımı bir belgesele konu oldu. Kenan Sofuoğlu'nun yaşadığı tüm zorlukları, mücadelesini ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıkların anlatımlarıyla aktaran 'Köklere Dönüş' isimli belgesel, Sofuoğlu'nun çok önem verdiği genç sporcular için de ilham kaynağı olacak.

2018 yıllında emeklilik kararı alan Sofuoğlu, Türk motosiklet sporu için çalışmaya devam etti. Kenan Sofuoğlu, yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışmaya başladı. Kendi adıyla Sakarya'da kurduğu pistte başta Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü kardeşler olmak üzere birçok genç sporcuya destek oldu. Olmaya da devam ediyor. ve bu belgeselle dünyanın dört bir yanındaki genç sporculara zorluklarla nasıl baş ettiğini, ne olursa olsun asla pes etmemek gerektiğini gösterebilme şansına erişti.

"GENÇLERE PES ETMEMELERİNİ ÖĞÜTLÜYORUM"

Bu belgeselle dünyanın dört bir yanındaki genç sporculara zorluklarla nasıl baş ettiğini, ne olursa olsun asla pes etmemeleri mesajını verdiğini belirten Sofuoğlu, "Bu belgesel sayesinde benim için çok özel anları, unutmak istemediğim sevdiklerimi ve genç bir sporcuyken kurduğum hayalleri nasıl tutkuyla gerçekleştirdiğimi hatırlamak, ileride çocuklarımın da bunları izleyebilecek olması beni çok duygulandırıyor. Gençlere asla pes etmemeleri ve hayallerinin peşinden gitmelerini öğütlemek istiyorum" dedi.

RAZGATLIOĞU: "KENAN SOFUOĞLU TÜRKİYE'NİN EFSANE SPORCUSU"

Köklere Dönüş belgeselinde yer alma şansına da sahip olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Toprak Razgatlıoğu "Kenan Sofuoğlu ile yolumuz 2012 yılında kesişti. Ama asıl serüvenimiz 2014'te başladı. Kariyer planlamamı Kenan Ağabey'le ve Red Bull ekibi ile birlikte yapıyoruz. Bizim bildiklerimizi, yaşadıklarımızı gösteren bu belgesel umarım Türkiye'nin efsane sporcusu Kenan Sofuoğlu'nu herkesin bir kez daha anlamasını sağlar" diye konuştu.

ÖNCÜ KARDEŞLER: "KENAN AĞABEY BİZE HER ZAMAN İLHAM OLDU"

Can ve Deniz Öncü de Kenan Sofuoğlu'nun kariyerleri için çok önemli bir noktada olduğunu belirtip "Kenan ağabey bize her zaman ilham oldu. O, en zor anlarda bile şampiyonluk için son ana kadar mücadele etmiş. Onun bizim için açtığı yolda en iyi şekilde ilerlemek ve yeni şampiyonlukları ülkemize getirmek istiyoruz. Bu belgesel de bizim için motivasyon kaynağı olacak" dediler.

(İHA)

Kenan Sofuoğlu, Red Bull, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir sporcudan çok daha fazlası: Kenan Sofuoğlu! - Son Dakika

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