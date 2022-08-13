Spider-Man Remastered PC inceleme! - Son Dakika
Üye Girişi

Spider-Man Remastered PC inceleme!

13.08.2022 21:02
Spider-Man Remastered PC inceleme!

Bir süre önce ön siparişe açılan Spider-Man Remastered, sonunda bilgisayar kullanıcıları için satışa sunuldu. Biz de ilk deneyenlerden olduk.

Oyunseverlerin uzun zamandır beklediği Spider-Man Remastered sonunda satışa sunuldu. Epic Games Store ve Steam üzerinden PC kullanıcılarıyla buluşan yapımı RTX ve DLSS teknolojileriyle birlikte sizler için deneyimledik.

Spider-Man Remastered oynadık! RTX ve DLSS neler getiriyor?

İlk olarak 2018 yılında PlayStation kullanıcıları için satışa sunulan Spider-Man oyunu, aradan bir süre geçtikten sonra Spider-Man Remastered ismi ve yenilenen grafikleriyle birlikte PS5 için tekrar satışa sunuldu. Dün itibariyle de PC kullanıcıları ile buluştu.

Spider-Man Remastered PC inceleme!

Tabii aslında oyunu, görevleri ve karakterleri PlayStation 4 ve 5'te oynama şansı bulduğumuz için uzun zamandır biliyoruz. Fakat bilgisayara gelişi ile birlikte NVIDIA tarafından sunulan RTX ve DLSS gibi teknolojileri ilk kez deneyimledik. Özellikle ışın izlemenin oyun içerisinde ne gibi farklar yarattığını daha net gözlemledik.

Spider-Man Remastered'ın PC sürümünde Sony'yi üzen gelişme

Özellikle 4K çözünürlükte ayarları en yükseğe aldığımız zaman konsol ile arasındaki farklar giderek netleşti. Üstelik bir yandan oynarken diğer yandan da GeForce Experience üzerinden minimum performans kaybı ile kayıt aldık. Bu da günümüz bilgisayarlarının ne kadar gelişmiş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Marvel's Spider-Man Remastered fiyatı:

Epic Games Store: 499 TL

Steam: 499 TL

Marvel's Spider-Man Remastered Sistem Gereksinimleri

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz veya AMD eş değeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 or AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz veya AMD Ryzen5 1600, 3.2 Ghz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
GeForce NOW'a 7 yeni oyun eklendi GeForce NOW'a 7 yeni oyun eklendi Bilgisayar satışlarında 28 yıl sonra rekor kıran düşüş! Bilgisayar satışlarında 28 yıl sonra rekor kıran düşüş!
Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, İşletim Sistemi, Epic Games, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Spider-Man Remastered PC inceleme! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:32 Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
20:22 Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in gizemli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
20:19 Brentford'dan 35 dakikada 4 gol yiyen Manchester United sosyal medyada gündem oldu
19:47 Zincir marketlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Piyasaları rahatlatacağız
19:33 Norwich City'yi mağlup eden Hull City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
19:14 Arsenal, Gabriel Jesus'un şov yaptığı mücadelede Leicester City'yi 4 golle geçti
19:13 DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı! Ali Babacan çıkacak sonuca göre önemli kararlar alacak
19:58 Mülteciler yurtlarda bedava mı kalıyor? KYK'dan yanıt gecikmedi
19:02 Tüm dünyada heyecan yaratan çalışma! Hücrelerini ölümden 1 saat sonra yeniden canlandırdılar
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 21:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: Spider-Man Remastered PC inceleme! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement