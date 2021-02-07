'Bir süre sende kalabilir miyim?' - Son Dakika

'Bir süre sende kalabilir miyim?'

07.02.2021 07:37
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Geçici yuvalık sistemi, sahipsiz hayvanlar için de, hayvanseverler için de, sahiplenmek isteyen ama emin olamayanlar için de avantajlı bir sistem. Hayvanseverler bu canlara ömürlük yuva bulana kadar hayvan sıcak bir evde kalabiliyor.

Geçici yuvalık sistemi, sahipsiz hayvanlar için de, hayvanseverler için de, sahiplenmek isteyen ama emin olamayanlar için de  avantajlı bir sistem. Hayvanseverler bu canlara ömürlük yuva bulana kadar hayvan sıcak bir evde kalabiliyor. Evini ona açan aileyse ömürlük hayvan edinmeden önce bir deneme yapmış oluyor. Sistemi, diyetisyen olan Eda Aydın'la konuştuk.

? Geçici yuva olmak nedir?

Sahiplendirilmek üzere gönüllüler tarafından korumaya alınan kedi ve köpeklerin, daimi yuvasına kavuşana kadar barınmaya ihtiyaçları oluyor. Yardımcı olmak isteyen gönüllülerin evlerini, bahçelerini bu canlara açtığı bir sistem...

? Geçici yuva neden bu kadar önemli?

Terk edilmiş bir can düşünün, sokakta ya da ormanda alan kavgası sırasında yara alıyor veya bir şekilde yaşama tutunamayıp yitip gidiyor. Yahut belediye barınağına birkaç günlüğüne uğrayan bir köpek birçok ölümcül viral hastalığa yakalanıyor. Nitekim çok sayıda yavru köpek bu sebepten yaşamını yitiriyor. Geçici yuva sisteminde, bu ve benzeri birçok hayati riski azaltarak bu canların kurtulmasına vesile oluyoruz.

? Ne kadar süreliğine barındırma desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz?

Yavrular için genelde iki hafta. Yetişkinleri de birkaç hafta içinde yuvalandırıyoruz. Özellikle çok kardeşli yavrularda süre kısıtlamamız ne kadar az olursa o kadar makbule geçiyor.

? O süreçteki ihtiyaçları kim temin ediyor?

Mama, ped (yavru köpek için), aşı gibi genel ihtiyaçlar gönüllüler olarak tarafımızca karşılanıyor. Ama aileler isterse destek olabiliyor.

İyi bir deneyimleme süreci

? Ev sahibinden neler bekliyorsunuz?

Bazen hayvan ortam değişikliği kaynaklı bocalama sürecinden geçebiliyor ve içine kapanabiliyor. Biraz sabırlı olup endişelenmemek gerek. Özellikle yavru köpeklerin ömürlük yuvasına kavuştuğunda tuvalet ve temel itaat eğitiminde zorlanmaması için 'şımartmama kuralı' dediğimiz dozunda sevme ricamız oluyor. Biz nasıl davranmaları gerektiği konusunda gerekli metinleri iletiyor ve rehberlik ediyoruz.

? Kimler geçici yuvalık gönüllüsü olabilir?

Hemen herkes... Bu canlar için evinizi açmayı ve misafir etmeyi istemek yeterli. Evcil hayvanı olan kişiler misafir olacak canın uyumu hakkında endişeli olabiliyor ama hepsinin teknikleri var ve biz her daim rehberlik ediyoruz.

? En çok kimler başvuruyor?

İşi gereği evcil hayvan edinemeyen ama bir canla hayatı paylaşma ihtiyacı hisseden kişiler. Ömürlük sahiplenmeyi düşünen ama öncesinde süreci deneyimlemek isteyenler. Sık sık şehir dışına iş seyahatine giden kişiler de evde oldukları sürede bizlere yardımcı oluyor.

DİĞER GEÇİCİ YUVA HESAPLARI

Birçok hayvansever, ömürlük yuva öncesinde bu canları geçici yuvalık sistemiyle barındırarak ilerlemeyi tercih ediyor. Bu gönüllülerden bazılarının Instagram hesapları şöyle: Haysev, parkkedisi, patili__hayatlar, masalpatileri, iskinmogolalci.

Sevda Namlı da gönüllülerden.

Geçici yuva konusunda bilgi almak için 'edessaaydin' ve 'sevda__namli' Instagram adreslerini takip edebilir ya da 0553 868 41 63 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

'Bir süre sende kalabilir miyim?'

Diyetisyen, Instagram, Aydın, Köpek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Bir süre sende kalabilir miyim?' - Son Dakika Magazin


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