Bir süredir ayrı yaşadığı karısını öldüren şüpheli kaçtı - Son Dakika

Büyükçekmece'de, bir süredir ayrı yaşadığı karısını silahla vurarak öldüren şüpheli kaçtı.

Eşinden bir süredir ayrı yaşayan iki çocuk annesi Derya A. (33), dün 23.00 sıralarında kocası Sami A. (33) ile Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde ağaçlık bir alanda buluştu.

Sami A., üzerinde taşıdığı tabancayla Derya A.'ya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan Sami A., polis ekiplerince aranıyor.

Sami A.'nın karısıyla barışmak amacıyla buluştuğu, teklifine olumsuz yanıt alınca yanında taşıdığı silahla Derya A.'yı vurarak öldürdüğü öğrenildi.