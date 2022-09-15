Madencilik bitiyor mu? Ethereum'da yeni dönem! - Son Dakika
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Madencilik bitiyor mu? Ethereum'da yeni dönem!

15.09.2022 13:09
Madencilik bitiyor mu? Ethereum'da yeni dönem!

Bir süredir gündemde olan Ethereum 2.0 güncellemesi nihayet gerçekleşti. Haberimizde yeni güncellemeyle bizleri nelerin beklediğine değindik.

Kripto para madencilerinin vazgeçilmezi olan Ethereum, yeni bir döneme başlıyor. Bir süredir gündemde olan Ethereum 2.0 güncellemesi nihayet gerçekleşti.

Konu hakkında açıklama yapan Ethereum geliştiricileri, yükseltmenin 60 milyar dolarlık kripto para birimi borsaları, NFT pazarları ve diğer uygulamalardan oluşan bir ekosistemi barındıran Ethereum ağını daha güvenli ve ölçeklenebilir hale getireceğinin altını çizdi.

Ethereum madenciliği bitti mi? Ethereum 2.0 güncellemesi yapıldı

Ethereum Vakfı araştırmacısı Justin Drake, "Kullandığım metafor, çalışan bir arabada motor değiştirme işlemiyle benzer etkiye sahip. Bir aracın benzinli motordan elektrikli motora geçişi gibi düşünebilirsiniz." dedi. Ethereum'un yüzde 99.9 daha az enerji tüketeceğini belirten yetkililer, verimlilik konusunda oldukça önemli yol kat edildiğini açıkladı.

<a class='keyword-sd' href='/madencilik/' title='Madencilik'>Madencilik</a> bitiyor mu? Ethereum'da yeni dönem!

Kripto para piyasasının en önemli gelişmelerinden biri olan Ethereum revizyonu, ETH1 ve ETH2 blok zincirlerinin birleşmesinden oluşuyor. Aralık 2020'de Proof of Work (iş kanıtı) ve Proof of Stake (hisse kanıtı) olarak iki farklı blok zincir üzerinde işlem gören Ethereum, yoluna hisse kanıtı protokolü üzerinde çalışan birleşik bir blok zincir ile devam edecek.

Hisse kanıtı olarak da bilinen Proof of Stake sistemi, işlem doğrulamak için kripto para varlığına ihtiyaç duyuyor. Hisse kanıtı üzerine inşa edilmiş kripto para birimlerinde kullanıcılar, ödül kazanabilmek için belirli miktarda kripto parayı kilitlemeleri gerekiyor. İş kanıtı olarak tanımlanan Proof of Work sisteminde ise kullanıcılar, donanımlar ile bazı karmaşık matematik problemlerini çözerek ödül kazanıyor.

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Ethereum Vakfı ayrıca kullanıcılardan iş kanıtı üzerine inşa edilen Ethereum Mainnet'i ETH1 yerine "yürütme katmanı" ve hisse kanıtı üzerine inşa edilen Beacon Chain'i ETH2 yerine "consensus katmanı" olarak adlandırmalarını istedi. Her ne kadar kullanıcılar Ethereum 2.0 tabirini kullansa da Ethereum Vakfı'nın terminolojisinde böyle bir terim yer almıyor.

YouTube'da canlı yayın yapan ekip, 41 bin kişiden fazla izleyiciyle "Ethereum Mainnet Birleştirme Görüntüleme Partisi" düzenledi. Ethereum ağının kripto para madenciliğine olan bağımlılığını büyük oranda azaltan bu birleştirme işlemi, kripto para piyasasında geniş yankı uyandırdı.

Ethereum 2.0 güncellemesi ile birlikte bizleri neler bekliyor?

Birleşmeden hemen sonraki dakikalarda, mevcut piyasa değeri 200 milyar dolara yakın olan Ethereum, Bitcoin'den (BTC) sonra ikinci en büyük kripto para birimi haline geldi. Yapılan işlem sonrasında Ethereum'un fiyatlandırmasında dalgalanma yaşandı.

Yetkililer, birleştirme sonrasında işlem sürelerinin de kısalacağını duyurdu İş kanıtı kapsamında, Ethereum her 13.36 saniyede bir blok oluşturabiliyor. Birleştirmenin ardından, her 12 saniyede bir yeni bir blok oluşturulabilecek. Önceki versiyona göre yüzde yaklaşık yüzde 10 daha hızlı işlem yapılabilecek.

Ethereum madencileri, birleşmeden sonra artık ağın güvenliğini sağlamaya yardımcı olamayacak ve bu nedenle artık blok ödülleri kazanamayacaklar. Bazı madencilerin Ethereum Classic (ETC) ve Ravencoin gibi GPU madenciliği yapılan diğer iş kanıtı madeni paralarına geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca madencilerin faaliyetlerine devam etmelerini sağlayacak bir iş kanıtı Ethereum çatalının (fork) ortaya çıkma ihtimali üzerinde duruluyor.

Ethereum sahipleri, kendi doğrulayıcılarını etkileştirmek için en az 32 Ethereum yatıracak. Kullanıcılar, doğrulama işlemlerinden yüksek miktarda gelir elde edebilecek.

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Kaynak: Shiftdelete

Drake, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Madencilik bitiyor mu? Ethereum'da yeni dönem! - Son Dakika

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