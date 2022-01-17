Bir süredir haber alınmayan adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

- Bir süredir haber alınmayan adamın cansız bedeni bulundu

Yakınları gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Antalya'da yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamadığı şahısın yaşadığı evde cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Kepez İlçesi Şelale Mahallesi 7210 sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanda yalnız yaşayan Erhan Paksoy (49)'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Şahıs içeride hareketsiz olarak bulundu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.