Bir süredir haber alınamayan Banazlı zihinsel engelli, aranıyor - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaklaşık bir ay önce kaybolan zihinsel engelli Mustafa Gökalp (63) için kayıp başvurusunda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Banaz'a bağlı Paşacık köyünde bir süredir haber alınamayan zihinsel engelli Gökalp, yakınlarınca aranıyor.

Gökalp'in eniştesi Zeynel Er, yetkililerden yardım beklediklerini kaydederek, "Mustafa'nın köyde kimsesi yoktu. Zaman zaman trenle İstanbul'a ve İzmir'e gidiyordu. Köyde aradık ama sonuç alamadık. Kardeşi de İstanbul'dan gelerek kayıp başvurusu yaptı. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz." dedi.