Bir süredir kayıp olan kişinin sulama havuzunda cesedi bulundu - Son Dakika

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, bir süredir kayıp olan zihinsel engelli Murat Kelleci'nin (53) sulama havuzunda cansız bedeni bulundu. Kelleci'nin öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Bayındır ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli Murat Kelleci'nin dün eve dönmemesi üzerine ailesi jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri Kelleci'yi bulmak için arama çalışması başlattı. Bugün sabah saatlerinde bir kişi tarlasına gittiği sırada, sulama havuzunda bir erkek cesedi olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede ölen kişinin Murat Kelleci olduğunu belirledi. Sulama havuzuna düşmesi sonucu, boğularak yaşamını yitirdiği ileri sürülen Kelleci'nin öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kelleci'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.