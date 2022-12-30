İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo'nun Al Nasrr ile anlaştığı belirtildi. Portekizli yıldızın, yeni takımına Ocak ayında katılacağı öne sürüldü.
Arap basınında çıkan haberlere göre Cristiano Ronaldo yeni takımıyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 75 milyon dolar kazanacak.
Yine haberde yer alan bilgiye göre; Al-Nassr'ın yarın akşam 20.30'da Al-Khaleej ile karşılaşacağı maçın ardından Cristiano Ronaldo'yu resmi olarak duyurması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerden gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, "Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı neresi olacak" sorusuna "Aldığım bilgilere göre Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a transfer olacak" demişti.
Dünya Kupası öncesi Manchester United'ın takımdan gönderdiği Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen turnuvada kulüpsüz tek futbolcu olmuştu. Portekiz Milli Takımı ile çeyrek finalde Fas'a 1-0'lık skorla elenen Ronaldo, maç sonu sahayı ağlayarak terk etmişti.
Öte yandan Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı AL-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde 2. sırada yer alıyor. Al Nasrr'da Arsenal'in eski kalecisi David Ospina'nın yanı sıra Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca da forma giyiyor.
Son Dakika › Güncel › Cristiano Ronaldo yeni takımına imza atıyor! Servet kazanacak - Son Dakika