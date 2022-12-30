Cristiano Ronaldo yeni takımına imza atıyor! Servet kazanacak - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo yeni takımına imza atıyor! Servet kazanacak

30.12.2022 23:00

Manchester United ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra adı birçok takımla anılan Cristiano Ronaldo'nun bir süredir adının anıldığı Suudi Arabistan takımlarından Al Nasrr'la anlaştığı iddia edildi. Arap basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcunun 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 75 milyon dolar kazanacak.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo'nun Al Nasrr ile anlaştığı belirtildi. Portekizli yıldızın, yeni takımına Ocak ayında katılacağı öne sürüldü.

YILLIK 75 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Arap basınında çıkan haberlere göre Cristiano Ronaldo yeni takımıyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 75 milyon dolar kazanacak.

YARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Al-Nassr'ın yarın akşam 20.30'da Al-Khaleej ile karşılaşacağı maçın ardından Cristiano Ronaldo'yu resmi olarak duyurması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI "BİLGİSİNİ ALDIK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerden gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, "Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı neresi olacak" sorusuna "Aldığım bilgilere göre Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a transfer olacak" demişti.

DÜNYA KUPASINDA TEK KULÜPSÜZ FUTBOLCUYDU

Dünya Kupası öncesi Manchester United'ın takımdan gönderdiği Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen turnuvada kulüpsüz tek futbolcu olmuştu. Portekiz Milli Takımı ile çeyrek finalde Fas'a 1-0'lık skorla elenen Ronaldo, maç sonu sahayı ağlayarak terk etmişti.

TALİSCA VE ABOUBAKAR'LA TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Öte yandan Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı AL-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde 2. sırada yer alıyor. Al Nasrr'da Arsenal'in eski kalecisi David Ospina'nın yanı sıra Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca da forma giyiyor.

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