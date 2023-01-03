Sapık Sinan köşeye sıkıştı! Tüm Türkiye'nin kilitlendiği "Kayıp Arife" olayında sır perdesi aralanıyor - Son Dakika
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Sapık Sinan köşeye sıkıştı! Tüm Türkiye'nin kilitlendiği "Kayıp Arife" olayında sır perdesi aralanıyor

03.01.2023 17:01

Bir süredir Müge Anlı ve Tatlı Sert programında işlenen kayıp Arife olayında yeni gelişmeler yaşandı. Olayın bir numaralı şüphelisi Sinan Sardoğan adlı şahsın çalıştığı yer ve tarlası ekipler tarafından incelemeye alındı. Bu bağlamda Sinan'ın gübre döktüğü yerde yanmış kıyafetler bulundu.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ilginç dakikalar yaşandı. Programda son günlerde ele alınan konu kapsamında çok sayıda kadına tacizde bulunduğu ve uygunsuz mesajlar attığı iddia edilen Sinan Sardoğan hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

TARLASI VE ÇALIŞTIĞI YER İNCELEME ALTINDA

Son olarak bugünkü yayında, kayıp Arife için yapılan çalışmalar gösterildi. Kadavra köpekleri ile aranan Arife'nin bulunması için bölgenin her noktasında hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Bu bağlamda Sinan'ın çalıştığı yerler ve tarlası da incelemeye tabii tutuluyor.

SİNAN'IN GÜBRE DÖKTÜĞÜ YERDE KIYAFETLER BULUNDU

Ekiplerin şüpheli Sinan'ın çalıştığı ve gübre döktüğü bölgede arama yaptı. Söz konusu aramada yakılmış ve yırtılmış kıyafetler bulundu. Bulunan eşyalar delil niteliğinde olduğu için ekipler tarafından incelemeye alındı.

Sapık Sinan köşeye sıkıştı! Tüm Türkiye'nin kilitlendiği 'Kayıp Arife' olayında sır perdesi aralanıyor

DÜN MÜGE ANLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Öte yandan Sinan Sardoğan, dünkü yayında Müge Anlı'nın bacaklarına bakarken yakalanmıştı. O anları fark eden Anlı, "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini." dedi. Sinan Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum" diyerek kendini savunmuştu.

Sapık Sinan köşeye sıkıştı! Tüm Türkiye'nin kilitlendiği 'Kayıp Arife' olayında sır perdesi aralanıyor
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sapık Sinan köşeye sıkıştı! Tüm Türkiye'nin kilitlendiği 'Kayıp Arife' olayında sır perdesi aralanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sapık Sinan köşeye sıkıştı! Tüm Türkiye'nin kilitlendiği "Kayıp Arife" olayında sır perdesi aralanıyor - Son Dakika
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