FETÖ elebaşı Fethullah Gülen örgütün güçsüzleştiğini itiraf etti: Gayeyi, hayali gerçekleştirecek güçte değiliz - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen örgütün güçsüzleştiğini itiraf etti: Gayeyi, hayali gerçekleştirecek güçte değiliz

07.11.2022 23:36

Bir süredir çok hasta olduğu öne sürülen FETÖ terörist başı Fethullah Gülen'in yeni bir videosu yayınladı. Gülen, örgütün güçsüzleştiğini belirterek "Gayeyi, hayali gerçekleştirecek güçte değiliz" demesi dikkat çekti.

Son günlerde sık sık öldüğü öne sürülen ve bu haberlerle gündeme gelen FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen, yeni bir video paylaştı. Görüntülerde, son günlerde yaşanan ancak ne olduğunu belirtmediği gelişmelerden bahseden Gülen, "Şu dönemki gelişmelerden ümitlendik" dedi.

DETAY VERMEDİ

Videoda konuşurken zorlandığı görülen terörist başı, yaşanan gelişmeler hakkında detay vermezken açıklamalarının devamında "Gayeyi hayali gerçekleştirecek güçte değiliz" diyerek örgütün güçlü olmadığını itiraf etti.

TEMMUZ AYINDA HASTALANMIŞTI

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye'de yönetimi ele geçirmeye kalkan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, geçtiğimiz temmuz ayında hastalanmış ve bazı medya kuruluşlarında durumunun ciddi olduğuna dair haberler yer almıştı.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ elebaşı Fethullah Gülen örgütün güçsüzleştiğini itiraf etti: Gayeyi, hayali gerçekleştirecek güçte değiliz - Son Dakika


Son Dakika
23:21 Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile oynadıkları maçı yorumladı: Penaltı olmasa bu maç başka yere giderdi
23:11 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen örgütün güçsüzleştiğini itiraf etti: Gayeyi, hayali gerçekleştirecek güçte değiliz
22:59 Jorge Jesus'tan Rıza Çalımbay'a "Lucescu" göndermesi: Rakip, bizi durdurmak için çok faul yaptı ama biz buna alışığız
22:34 Belarus'tan enerji krizindeki Avrupa'ya ilginç yakacak teklifi: Organize olup yakacak odunları sınıra getirebiliriz
22:32 Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun takımları yenişemedi! Hatayspor ile Başakşehir maçında gol düellosu
22:09 Lider Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 1-0 yenerek liderliğini perçinledi
22:05 ABD'de şaşkınlık yaratan olay! 56 yaşındaki babaanne, taşıyıcı annelik yaparak torununu dünyaya getirdi
20:39 Eski Galatasaraylı Alex Telles, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağladı
20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal destek ödemesi müjdesi: Türkiye Aile Desteği kapsamında 3.2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak
18:57 Konya'da MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, ağabeyi tarafından silahla öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 00:18:04. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen örgütün güçsüzleştiğini itiraf etti: Gayeyi, hayali gerçekleştirecek güçte değiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement